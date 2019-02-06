Trump’ın Eski Avukatı Cohen’in Kongre’deki İfadesi Yine Ertelendi

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na vermesi planlanan ifade 28 Şubat’a ertelendi.

Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri kampanyası sırasında kampanya finansmanı ihlalleri dahil hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından 6 Mart’ta cezaevine girecek olan Cohen’in, Perşembe günü kapalı kapılar ardında Temsilciler Meclisi komisyonuna ifade vermesi planlanıyordu.

Komisyonun başkanı Demokrat Adam Schiff, “Soruşturmanın gerekleri açısından Michael Cohen’in ifade vereceği oturum ertelendi” dedi.

Cohen’in daha önce de Kongre’nin başka bir komisyonunda vermeyi planladığı ifade ertelenmişti. Cohen, Trump’tan şahsına geldiğini öne sürdüğü tehditleri gerekçe göstererek, 7 Şubat’ta Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonu’nun açık oturumunda vereceği ifadeyi ertelemişti.

Oturum için yeni bir tarih belirlenmedi. Cohen Senato İstihbarat Komisyonu tarafından da Şubat ortasında ifade vermeye çağrıldı.

Cohen geçen Aralık ayında Manhattan’daki federal mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen’in hakkındaki suçlamalar arasında 2016 seçimlerinden önce Trump’la ilişkiye girdiklerini öne süren iki kadına sus payı vererek kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmek de bulunuyor.