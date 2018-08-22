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Trump'ın eski avukatı itirafçı oldu

22.08.2018 23:19 | Son Güncelleme

Trump'ın uzun yıllar avukatlığını yapan Michael Cohen, müvekkilinin isteğiyle suç işlediğini itiraf etti.

Trump'ın eski avukatı itirafçı oldu

Cohen'in itiraf ettiği suçlamalar arasında bir porno yıldızına ödenen para da var.ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen, mahkemeye verdiği ifade de vergi kaçakçılığı ve seçim kampanyasına hile karıştırmaktan suçlu olduğunu itiraf etti. Cohen'in hakkındaki sekiz ayrı suçlamayı kabul ederek soruşturma yürüten makamlarla işbirliğine gittiği bildirildi.

Trump ile cinsel ilişkiye giren iki kadına susmaları için 130 bin ve 150 bin dolar ödediğini de itiraf eden Cohen, para ödenen kişilerden birinin porno filmi yıldızı Stormy Daniel, diğerinin de eski bir Playboy modeli Karen McDougal olduğunu anlattı. Cohen'in avukatı Lanny Davis, müvekkilinin ailesini ve ülkesini her şeyin üzerinde tutacağına dair verdiği sözü yerine getirdiğini ve Trump'ın seçimi etkilemek üzere iki kadına para ödeyerek suç işlemesi için Cohen'e direktif verdiğini söyledi. Davis "Bu ödemeleri yapan Cohen suçlu ise Trump'ın hiç mi suçu yok?” dedi.

Michael Cohen'in cezasının hafifletilmesi karşılığında yıllar boyunca Trump hakkında topladığı bilgileri açıklamaya hazır olduğu tahmin ediliyor. Trump'ın eski avukatının 65 yıla mahkûm edilmesi mümkün. Karar 12 Eylül'de açıklanacak.

Trump'ın başı derde girebilir

Cohen'in mahkemedeki ifadesinin Donald Trump'ı son derece zor durumda bırakabileceği belirtiliyor. ABD yasalarına göre Başkan'ın yargılanması mümkün olmasa da suçlamaların doğruluğu kanıtlandığı takdirde hakkında görevden alma prosedürü başlatılabilir.

Beyaz Saray, Michael Cohen'in ifadesiyle ilgili açıklamada bulunmadı. Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani ise "Başkan'ın hatalı davrandığına dair herhangi bir suçlamada bulunulmadığını" söyledi.

Eski kampanya şefi suçlu bulundu

Trump'ın eski kampanya şefi Paul Manafort da bir başka mahkemedeki duruşmasında vergi kaçırma ve banka sahtekârlığından suçlu bulundu. Jüri, Manafort hakkındaki diğer on suçlama hakkında kesin yargıya varamadı.

Manafort, özel savcı Robert Mueller'in soruşturmaları doğrultusunda suçlu bulunan ilk sanık oldu. Trump, Mueller'i hakkında cadı avı başlatmakla suçlamaktaydı. Dava konusu, Manafort'a yöneltilen 2016 yılındaki seçim kampanyasıyla ilgili suçlamalar ve seçim kampanyası için Moskova ile gizli anlaşma yapıldığı iddiaları değildi.

DW,AFP/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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