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Trump'ın eski avukatı Kongre'de ifade verdi

27.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Eski avukatı Michael Cohen Başkan Trump dönemindeki çalışmaları hakkında Kongre'de ifade verdi.

Trump'ın eski avukatı Kongre'de ifade verdi

Cohen'in bir sonraki ifadesinde flaş açıklamalarda bulunacağı duyuruldu.Uzun yıllar ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen Salı günü Kongre’de ifade verdi. Cohen’in sekiz saat süren ifadesi kapalı kapılar ardında alındı. Oturumda hazır bulunan senatörler Michael Cohen’in açıklamaları hakkında bilgi vermediler.

Trump’ın eski avukatı sonuçtan memnun kaldığını söyledi. Yanlışları düzeltip gerçekleri açıklama imkânını bulduğunu belirten Cohen, “Yarın Amerikan halkına bizzat açıklama yapacak olmaktan mutluluk duyuyorum, kimin gerçeği söylediğine Amerikalılar karar verecek” dedi.

Michael Cohen Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Kontrol Komisyonu’nda dinlenecek. Oturum televizyondan naklen yayınlanacağı için heyecanla bekleniyor. Perşembe günü Cohen’in kamuya kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu tarafından ifadesi alınacak. Cohen’in avukatı Lanny Davis müvekkilinin Başkan Trump hakkında "tüyler ürpertici” şeyler söyleyeceğini açıkladı.

Hapis cezası kesinleşmişti

10 yıl süreyle Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen Başkan ile anlaşmazlığa düşmüştü. Cohen Aralık ayında Trump hesabına çalıştığı dönemdeki faaliyetlerinden suçlu bulunarak üç yıl hapse mahkûm edilmişti. Daha önce Kongre komisyonuna yalan ifade vermek, "yasa dışı para ödemek”, seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten hüküm giyen Başkan’ın eski avukatının cezaevine girişi Mayıs ayına ertelenmişti.

Beyaz Saray Michael Cohen'in Kongre komisyonlarına yine yalan ifade vereceğini öne sürdü. Daha önceki ifadeleriyle Trump’ı zor durumda bırakan Cohen, Trump’ın direktifiyle Başkan’ın ilişkide bulunduğu iki eski seks işçisine rüşvet ödediğini açıklamıştı. Cohen’i mahkûm eden mahkeme karar gerekçesinde ödenen paranın yasa dışı seçim kampanyası finansmanı kapsamına girdiğine yer vermişti.

DW, afp/AG,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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