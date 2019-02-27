Trump'ın eski avukatı Kongre'de ifade verdi

Michael Cohen Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Kontrol Komisyonu’nda dinlenecek. Oturum televizyondan naklen yayınlanacağı için heyecanla bekleniyor. Perşembe günü Cohen’in kamuya kapalı oturumda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu tarafından ifadesi alınacak. Cohen’in avukatı Lanny Davis müvekkilinin Başkan Trump hakkında "tüyler ürpertici” şeyler söyleyeceğini açıkladı.

Cohen'in bir sonraki ifadesinde flaş açıklamalarda bulunacağı duyuruldu.Uzun yıllar ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen Salı günü Kongre’de ifade verdi. Cohen’in sekiz saat süren ifadesi kapalı kapılar ardında alındı. Oturumda hazır bulunan senatörler Michael Cohen’in açıklamaları hakkında bilgi vermediler.

10 yıl süreyle Donald Trump’ın avukatlığını yapan Michael Cohen Başkan ile anlaşmazlığa düşmüştü. Cohen Aralık ayında Trump hesabına çalıştığı dönemdeki faaliyetlerinden suçlu bulunarak üç yıl hapse mahkûm edilmişti. Daha önce Kongre komisyonuna yalan ifade vermek, "yasa dışı para ödemek”, seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten hüküm giyen Başkan’ın eski avukatının cezaevine girişi Mayıs ayına ertelenmişti.

Beyaz Saray Michael Cohen'in Kongre komisyonlarına yine yalan ifade vereceğini öne sürdü. Daha önceki ifadeleriyle Trump’ı zor durumda bırakan Cohen, Trump’ın direktifiyle Başkan’ın ilişkide bulunduğu iki eski seks işçisine rüşvet ödediğini açıklamıştı. Cohen’i mahkûm eden mahkeme karar gerekçesinde ödenen paranın yasa dışı seçim kampanyası finansmanı kapsamına girdiğine yer vermişti.

DW, afp/AG,AÜ

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