Trump’ın eski avukatı kongreye ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca avukatlığını yapan Michael Cohen, kongre karşısında ifadesi sona erdi. Cohen, Trump’ın “ırkçı ve üçkağıtçı” olduğunu iddia etti. Cohen, Trump’ın seçimi kazanacağını tahmin etmediği için şirketinin, seçim kampanyası sırasında Ruslara görüşmelere devam etmesine müsaade ettiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın 10 yıl boyunca avukatlığını yapan Michael Cohen, kongre karşısında ifadesi sona erdi. Cohen, yalan ifade vermek, yasa dışı para ödemek, seçim kampanyası finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırmak gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten 3 yıl hüküm giymişti. Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Cohen, Başkan Trump için “ırkçı, üçkağıtçı” gibi ifadeler kullandı. Cohen, Trump’ın kendi reklamını yapmak için aday olduğunu ve seçileceğini tahmin etmediğini iddia etti. Oturumun ilk bölümünde yazılı ifadesini okuyan Cohen, Trump’ın ilişkisi olan iki kadına seçim kampanyası sırasında şahsen “susma parası” verdiğini iddiasını tekrarladı. Cohen, Trump’ın daha sonra kendisine bu parayı geri ödediğini belirtti. İddialarını kanıtlamak isteyen Cohen, komisyona, Trump’ın kendisine yazdığı banka çekini sundu.

“Trump yalan söylemem gerektiğini ima etti”

Trump’ın Rusya’daki projeleri için görüşmeleri sağladığı iddia edilen Cohen, kongreye bu görüşmelerle ilgili daha önce verdiği ifadelerde yalan söylediğini itiraf etti. “Moskova Projesi” ile ilgili görüşmelerin, seçim kampanyası sırasında devam ettiğini söyleyen Cohen, “Benim faal şekilde Rusya’da onun adına müzakerelerde bulunduğum dönemde, seçim kampanyası sırasında yaptığımız görüşmelerde gözümün içine bakıp, ‘Rusya’da bir işimiz yok’ der, sonra da çıkıp Amerikan halkına aynı şekilde yalan söylerdi. Kendi tarzında bir anlamda bana da yalan söylememi söylüyordu” ifadelerini kullandı.

“Seçimi kazanacağını tahmin etmiyordu”

Cohen, Trump’ın seçim kampanyası boyunca Moskova projesi görüşmelerinden haberdar olduğunu iddia ederek, “Bu konuda yalan söyledi çünkü seçimi kazanmayı beklemiyordu. Yalan söyledi çünkü Moskova emlak projesinden yüz milyonlarca dolar para kazanacaktı” ifadelerini kullandı. Trump’ın seçimlere kendi reklamı için girdiğini söyleyen Cohen, “Bu ülkeyi yönetmek isteği ya da niyeti yoktu, sadece kendisini pazarlamak, servetini ve gücünü büyültmek istiyordu” dedi.

“Trump ırkçıdır”

Trump’ın ırkçı olduğunu ifade eden Cohen, Trump’ın kendisine, “Siyah biri tarafından yönetilen ve pislik çukuru olmayan bir ülke söyle bana” dediğini iddia etti. Cohen ayrıca Trump’ın, “Siyahlar bana hiçbir zaman oy vermez, çünkü aptallar” dediğini aktardı.

