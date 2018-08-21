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Trump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak- ABC

21.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak- ABC

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak- ABC

Trump’ın eski avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliği yapacak-
ABC

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