Trump’ın Eski Avukatından Kitap

Başkan Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in kitabı gelecek hafta raflardaki yerini alacak.

Kitap piyasaya çıkmadan önce içindeki bölümlerden bazıları basına yansıdı.

Cohen kitabında Başkan Trump’ın siyah liderlere ve Amerika’daki azınlıklara yönelik küçümseyici ifadeler kullandığını belirtiyor. Bu isimler arasında Güney Afrika’nın eski lideri Nelson Mandela da var.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, Cohen’in inandırıcılığı olmadığını belirtti.

McEnany, Cohen’in Kongre’ye yalan söylediğini ve inandırıcılığını kaybettiğini vurguladı.

Cohen, Trump’la yolları ayrılmadan önce yıllarca Başkan için çalışmış bir isim.

Şimdi ise Kongre’ye yalan ifade vermek dışında bazı suçlardan 3 yıllık hapis cezası çekiyor. Corona nedeniyle cezaevinden çıkartılan Cohen daha sonra tekrar cezaevine gönderilmiş ama sonrasında kitabını bitirmesi için yeniden bırakılmıştı.

Cohen kitabında Trump’ın azınlıkları da küçümsediğini ve 2016 seçim kampanyasında Latin kökenlilerin oyunu kazanamayacağını belirttiğini kaydediyor.

Cohen’e göre Trump, siyahlar gibi Latin kökenlilerin de kendisine oy verecek kadar zeki olmadıklarını söyledi.

Trump daha önce Cohen için yalancı demiş, Cohen de Trump destekçilerinden ölüm tehditleri aldığını kaydetmişti.

Trump 3 Kasım’da Demokrat rakibi Joe Biden karşısında seçimi kazanıp bir dönem daha Beyaz Saray’da kalmak istiyor.

