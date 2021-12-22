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Trump’ın Eski Danışmanı 6 Ocak Komisyonu’na Dava Açtı

22.12.2021 03:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başkan Donald Trump'ın uzun süre ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Michael Flynn, 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen ve can kayıplarıyla sonuçlanan baskını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonuna, telefon kayıtlarının alınmasını engellemek amacıyla dava açtı

Eski Başkan Donald Trump'ın uzun süre ulusal güvenlik danışmanlığını yapan Michael Flynn, 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen ve can kayıplarıyla sonuçlanan baskını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonuna, telefon kayıtlarının alınmasını engellemek amacıyla dava açtı.

Flynn, Florida'daki federal mahkemede açtığı davada, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komisyonu’nun ifade vermesi için kendisine yolladığı celbin kapsamının çok geniş olduğunu, bir vatandaş olarak yaptığı ve anayasal koruma altındaki konuşması nedeniyle cezalandırıldığını iddia etti.

Dava dosyasında, "Bu mahkemenin müdahalesi olmadan General Flynn, hukuki ve anayasal hakları ihlal edilerek onarılamaz ve yasadışı bir şekilde bilgi ve ifade vermeye zorlanmadan göreceği zararla karşı karşıyadır" denildi.

6 Ocak Komisyonu sözcüsü, Reuters haber ajansının yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Daha önce FBI’ya yalan söylediğini iki kez itiraf eden ve Trump’ın da affettiği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’e iletilen komisyon celpinde, 2020'nin Aralık ayında Oval Ofis’teki bir toplantıya atıfta bulunuluyordu.

Flynn ve diğer katılımcıların toplantıda “oy sayım makinelerine el konulması, ulusal acil durum ilan edilmesi, ulusal acil durum yetkilerinin devreye alınması ve 2020 Kasım seçimlerinde yaygın bir usulsüzlük yapıldığı mesajının verilmeye devam edilmesi gibi seçenekleri değerlendirdikleri” öne sürülüyor.

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