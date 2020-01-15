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  4. Trump'ın eski danışmanı, FBI'ya yalan beyanla ilgili ifadesini geri çekmek istiyor

Trump'ın eski danışmanı, FBI'ya yalan beyanla ilgili ifadesini geri çekmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Trump'ın eski danışmanı, FBI'ya yalan beyanla ilgili ifadesini geri çekmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatları, müvekkillerinin Rusya soruşturması çerçevesinde Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan beyanda bulunduğu iddiasıyla ilgili verdiği ifadeyi geri çekmek için harekete geçti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, avukatlar, Adalet Bakanlığının, FBI'ya yalan ifade vermesi nedeniyle Flynn'e 6 aya kadar hapis cezası verilebileceğine ilişkin tavsiyesinden bir hafta sonra ifadenin geri çekilmesi için başvuruda bulundu.

Flynn'in iki yıldır hükümetle iş birliği içinde hareket ettiğini belirten avukatlar, hükümetin "kötü niyetli" yaklaşımı nedeniyle müvekkillerinin ifadesini geri çekmek istediğini kaydetti.

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek, Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'ya yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Savcılık, Flynn'in soruşturmaya çok ciddi katkıda bulunduğunu belirterek, bu nedenle herhangi bir cezaya çarptırılmamasını istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump FBI Michael Flynn

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