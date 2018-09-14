HABER

Trump'ın eski danışmanı Manafort, Özel Savcı ile iş birliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort, hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından, Özel Savcı Robert Mueller ile iş birliği yapmayı da kabul etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde kampanya menajeri olarak görev yapan Paul Manafort, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'le iş birliği yapmayı kabul etti.

Manafort, ABD'nin başkenti Washington'daki federal mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmesinin ardından, soruşturmayı yürüten Özel Savcı Mueller ile iş birliği yapacağını da duyurdu.

Özel Savcı Mueller'in ofisinden yapılan açıklamada, Manafort'un bugün federal mahkemede yapılacak duruşmaya iki suçunu kabul ederek gireceği açıklanmıştı.

Manafort'un kabul ettiği suçların "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD Adaletine karşı şahitleri ayartmak" olduğu bildirilmişti.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen de geçen ay New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitmişti.

Cohen, "vergi kaçırma", "banka dolandırıcılığı" ve "seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma" suçlamalarını kabul etmişti.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildiMİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi
/ fotoğraflar / Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması (1)/ fotoğraflar / Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort

En Çok Okunan Haberler

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Seda Akgül'den Loris Karius'a: Gel kardeş derim, öperim...

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Esra Erol’un programında akılalmaz olay!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Şarbonla ilgili gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

Türkiye'den Rusya ve İran'a uyarı: Sonuçları ağır olur!

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

3 gün süre verdiler: Yoksa tüm elektriği keseriz

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İstanbul'da düşen helikopterin pilotu "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.