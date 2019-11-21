Trump’ın eski danışmanı: Seçimlere Ukrayna müdahelesi bir kurgu

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski üyesi Fiona Hill, Başkan Donald Trump'ın azil soruşturmasında tanık olarak dinlendi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda ifade veren Trump'ın eski Rusya danışmanı, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın değil, Ukrayna'nın müdahale ettiği yönündeki iddialara itibar edilmemesi gerektiği yönünde ifade verdi. Hill, Kongre üyelerine seslenerek, "İçinizde Rusya ve ona bağlı güvenlik servislerinin ülkemize karşı bir kampanya yürütmediğine, bunu yapanın -her nedense- Ukrayna olduğuna inanlar olduğu anlaşılıyor. Bu, Rus güvenlik birimleri tarafından bizzat kurgulanmış ve propagandası yapılmış uydurma bir hikayedir” diye konuştu. Hill, "Rusya'nın ABD'ye yönelik kötü emellerini sürdürdüğü” uyarısında da bulundu.

Cumhuriyetçiler arasındaki bazı kesimler, 2016 başkanlık seçimlerini Rusya'nın değil, Ukrayna'nın etkilemeye çalıştığını iddia ediyordu.

"Gayriresmi diplomatik bir kanal oluşturulmuştu”

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nde görev yapan David Holmes da oturumda dinlenen bir başka tanıktı. Holmes, Ukrayna teorisinin dikkatleri Rusya'nın gerçek müdahelesinden uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu söyledi. Üst düzey diplomatların Trump'ın talimatları doğrultusunda Başkanın rakibi Joe Biden'a yönelik soruşturma için Ukrayna'ya baskı yaptığını aktaran Holmes, "Bu diplomatlar, diplomatik gücümüzün kaldıraçlarını yeni Ukrayna Cumhurbaşkanını Trump'ın siyasi rakibine karşı soruşturma açılması yönünde ikna etmek üzere kullanıyorlardı” diye konuştu.