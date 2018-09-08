Trump'ın eski danışmanına hapis cezası

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası danışmanı George Papadopoulos'a, Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 gün hapis ve bir yıl da denetimli serbestlik cezası verildi. Böylece Rusya'nın müdahalesine yönelik Trump'ın ekibine yürütülen soruşturma kapsamında ilk mahkeme kararı çıkmış oldu.

Papadopoulos Rusya'nın müdahalesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Federal Soruşturma Bürosu FBI'a "yalan söylemekten" suçlu bulundu. Eski danışmanın "ülke güvenliğini ilgilendiren bir konuda gerçekleri söylemediğine" dikkat çekildi.

Cuma günü kararını açıklayan mahkeme eski danışmana 14 gün hapis cezası dışında bir yıl denetimli serbestlik cezası kapsamında kamu hizmeti yapmasına ve 9 bin 500 dolar da para cezası ödemesine hükmetti. Mahkemenin, Papadopoulos'un suçunu kabul etmesi ve pişmanlık göstermesi nedeniyle ceza indirimi uyguladığı belirtildi.

"Hata yaptım"

31 yaşındaki danışman mahkemede, "korkunç bir hata yaptığını" belirterek, bu hatanın bedelini ödediğini ve utanç duyduğunu ifade etti. Eski danışman tutumunu, "çok genç ve hırslı" olmasına dayandırdı.