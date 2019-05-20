Trump'ın Eski Danışmanlarından Bannon Fransa'yı Karıştırdı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için geri sayım başlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı aşırı sağcı Steve Bannon'un Brüksel ve Paris'teki varlığı, Fransa'daki seçim kampanyasını karıştırdı. Anketlerde aşırı sağın arayı açmaya başladığı son haftaya girilirken, Başkan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'un Fransa'ya gelerek Le Pen'e destek vermesi tepki yarattı. Fransız siyaseti, 2017'den bu yana Brüksel'de kurduğu 'The Movement' adlı hareket ile, AP seçimleri öncesi popülist partilerin bir araya gelmesi ve organize olması için çalışan Steve Bannon'un etkinliklerine şüpheyle yaklaşıyor. Goldman Sachs eski çalışanı Bannon'un, 'beyaz ırkın üstünlüğünü savunan' fikirleri ve Başkan Trump'ın eski danışmanı olması, Avrupa'daki faliyetlerine de temkinli yaklaşılmasına yol açıyor. "Putin ve Trump'ın truva atı" İktidar partisi Cumhuriyete Yürüyüş (LREM) hareketi, Steve Bannon'un Trump ve Putin'in, Avrupa'nın birliğini bozmak için kullandığı "truva atı" olduğunu savunuyor. İktidar partisinin liste başı adayı ve AB eski Bakanı Nathalie Loiseau, Bannon'un Avrupa'yı bölmek için geldiğini dile getiriyor:

"Steve Bannon, Trump'ın ABD'de Başkan seçilmesini büyük ölçüde Brexit'e bağlı olduğu fikrini saklamıyor. Ve popülistler Avrupa seçimlerini kazanırsa, bunun Trump'ın yeniden seçilmesini sağlayacağını da söylüyor. Bizim seçimlerimize müdahale etme isteğini saklamıyor bile. Aşırı sağ Ulusal Bütünleşme partisi de, Bannon ile yakınlığını bir dakika bile saklama gereği duymuyor." Bannon: "Le Pen'i hayranlıkla izliyorum" Fransa'nın en büyük haber kanalı BFM TV'ye Pazartesi sabahı konuk olan Steve Bannon ise, seçimleri "sadece bir gözlemci olarak" izlediğini, Marine Le Pen'in 2017'de Macron karşısında kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, yeniden ayağa kalkarak, partisini birinci parti yapmasını hayranlıkla karşıladığını dile getirdi: "Marine Le Pen, tarihin en büyük geri dönüşlerinden birisine imza attı ve başarılı olmak için yardıma ihtiyacı yok. Seçimleri tek başına kazanacak. Ulusal Cephe adındaki partisini, 'Ulusal Bütünleşme'ye dönüştürmesi' ve bunun için yaptıkları çok önemli. Bu nedenle Fransa'nın, Avrupa seçimlerinin merkezinde olduğunu düşünüyorum."

Steve Bannon, danışmanlık karşıtı ücret alıp almadığı ya da aşırı sağ partilere finansal destek sağlayıp sağlamadığı sorularına ise, "Ben kimseye sermaye vermedim. Kimse de benden istemedi. Ben resmi olmayan bir danışmanım ve bunu para karşılığı yapmıyorum. Trump ile de gönüllü çalıştım. Ben genel bilgiler ve izlenimleri paylaşıyorum. Mesela RN'e, Macron'un bu seçimleri kendisi hakkında bir referanduma çevireceğini fısıldadım. Ama onlar zaten bunu biliyordu. Herşey bundan ibarettir" dedi. "Bannon finansal danışman" France Info Radyosu'na konuşan Marine Le Pen ise Steve Bannon'un kampanyasında hiçbir rolü olmadığını söyledi. Marine Le Pen, "Steve Bannon'u en son 3 ay önce gördüm. Paris'te olduğunu dahi bilmiyordum" dedi. Mart 2018'de, Ulusal Bütünleşme partisinin kuruluş kongresinde, onur konuğu olan Bannon'un RN ile ilişkisi olmadığı iddiası inandırıcı bulunmuyor. Zira, Paris'in lüks otellerinden Bristol'deki odasında Bannon ile görüşen Le Parisien gazetesi, Ulusal Bütünleşme partisi üyesi 2 yönetici ile otelde karşılaştıklarını yazdı.