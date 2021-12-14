Trump’ın Eski Genel Sekreteri’ne “İtaatsizlik” Suçlaması

Eski Başkan Donald Trump yanlılarının Kongre binasını bastığı 6 Ocak olayını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu, ifadeye çağrılan ancak komisyonla işbirliği yaptıktan sonra, geri adım atarak hiçbir davete cevap vermeyen ve talep edilen belgeleri sunmayan eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un, Kongre’ye itaatsizlikle suçlanması yönünde tavsiye kararı aldı.

7 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi üyeden oluşan Komisyon, oybirliğiyle Meadows hakkında itaatsizlik suçlaması getirilmesini kabul etti. Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nun gün içinde bu yönde oylama yapması bekleniyor.

Eski Başkan Donald Trump’ın Genel Sekreteri Mark Meadows’un yargılanıp yargılanmaması konusundaki kararı Adalet Bakanlığı verecek.

Fox News sunucuları ve Trump’ın oğlundan Meadows’a mesaj

Mark Meadows’un soruşturmada işbirliği yaptığı dönemde komisyonla paylaştığı mesajlar bazı Kongre üyelerinin, Fox News sunucularının ve hatta Trump’ın kendi oğlunun bile Mark Meadows’a, Trump’ı destekçilerinin Kongre kuşatmasını durdurmak için hızlı bir şekilde harekete geçmeye ikna etmesi çağrısında bulunduğunu ortaya koyuyor.

Komisyonun hafta başındaki oturumda kamuoyuyla paylaştığı mesajlardan biri Trump’ın oğluna ait. Donald Trump Jr. Kongre baskını sırasında Mark Meadows’a gönderdiği kısa mesajda babasına atıfta bulunarak, “Şimdi önderlik etmek zorunda. Bu durum çok ileri gitti, kontrolden çıktı. Derhal durumu kınamalı” diyor.

Eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows başlangıçta komisyonun yürüttüğü soruşturmada işbirliği yapmış; ancak geçen hafta avukatının işbirliğini sürdürmeyeceğini açıklamasının ardından, ifade vermeye gitmemişti.

6 Ocak Komisyonu’nun başkan yardımcısı olan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney, komisyonla paylaşılan mesajları oturumda ayrıntılı bir şekilde okudu. Mesajların Trump’ın ihmalini gösterdiğini söyleyen Cheney, “Mesajlar şüpheye hiç yer bırakmıyor. Beyaz Saray Kongre binasında tam olarak neler yaşandığının farkındaydı” dedi.

Komisyonun Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı Liz Cheney’nin oturumda okuduğu mesajlardan bazıları da ABD’de Cumhuriyetçiler’e yakın olduğu bilinen Fox News haber kanalının sunucularına ait.

Fox News sunucusu Laura Ingraham’ın Mark Meadows’a gönderdiği mesajda “Selam Mark, başkan Kongre binasındakilere evlerine gitmeleri söylemeli. Bu hepimize zarar veriyor. Siyasi mirasını yok ediyor” yazdığı belirtiliyor. Brian Kilmeade’in de “Lütfen televizyona çıksın. Başardığınız her şey yok oluyor” diye yazdığı görülüyor.

Mark Meadows’un Trump’ın oğlunun mesajına verdiği yanıtta da “Uğraşıyorum. Aynı fikirdeyim” dediği belirtiliyor.

Liz Cheney bazı Kongre üyelerinin Mark Meadows’a yazdığı mesajları da ayrıntılandırdı. Cheney’nin oturumda isim vermeden okuduğu mesajlardan birinde, “Mark, protestocular tam anlamıyla Kongre binasını basıyor. Kapıların pencerelerini kırıp içeri giriyorlar. Trump bir şey söyleyecek mi?” yazıyor.

Trump’a yakın olduğu bilinen ünlü Fox News sunucusu Sean Hannity'nin de Mark Meadows’a gönderdiği mesajlardan birinde, “(Trump) bir açıklama yapıp insanlardan Kongre binasından çıkmalarını isteyebilir mi?” diye yazdığı belirtiliyor.

Meadows’un avukatı itiraz etti

6 Ocak Komisyonu bugüne kadar 300’den fazla tanıkla görüştü, 40’tan fazla kişiyi de ifadeye çağırdı. Komisyonun liderleri ifade çağrılarına uymayanların mutlaka cezalandırılacağını vurguladı.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda ifade vermesi çağrısına uymadığı için Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.

Mark Meadows’un avukatı George Terwilliger ise hafta başında komisyona gönderdiği mektupta, müvekkilinin eski Başkan Trump’ın üst düzey danışmanlarından olması ve başkanların özel görüşmelerini gizlemek gibi bir imtiyaza sahip olması gerektiğini belirterek, itaatsizlikle suçlanması yönünde yapılacak bir oylamanın haksızlık olacağını savundu.

Soruşturma komisyonuna dava açan Mark Meadows, mahkemeden “aşırı kapsamlı ve ağır” olduğunu söylediği ifade celplerini geçersiz kılmasını talep ediyor.

Soruşturma komisyonu, Mark Meadows’un Donald Trump’ın seçimi kaybetmesinden günler sonra, kaybedilen eyaletlerin seçiciler kurullarında Trump’a destek verenlerin görevlendirilmesine yönelik girişimleri görüştüğünü belirtiyor.

Kongre baskınından bir gün önce Meadows’un “Ulusal Muhafız birliklerinin Trump yanlılarını korumak üzere Kongre binasında olacağını” söylediği belirtiliyor.

Trump 6 Ocak’taki mesajında ne demişti?

Trump yanlılarının Kongre binasını bastığı 6 Ocak olayında beş kişi hayatını kaybetmiş, 140 polis ve güvenlik gücü de yaralanmıştı. Kongre binasını basanlar, Demokrat Joe Biden’ın başkanlık seçimi zaferinin tescillenmesini engellemek istemişti.

Eski Başkan Donald Trump ise Kongre binasının basılmasından 2 saat sonra görüntülü bir mesaj yayınlayarak, destekçilerine bunu neden yaptıklarını anladığını söyleyerek seslenmiş, geri adım atmalarını istemişti.

Trump görüntülü açıklamasında, “Usulsüz bir seçimdi bu. Ancak bu insanların eline koz veremeyiz. Barış olması gerek. O nedenle evinize gidin. Sizi seviyoruz. Çok özelsiniz. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama eve gidin” ifadelerini kullanmıştı.

