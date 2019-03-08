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Trump’ın eski kampanya başkanı Manafort 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, yargılandığı mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Rusya’nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in soruşturması kapsamında, ortaya çıkan mali suçlardan dolayı, ABD Başkan Donald Trump’ın eski kampanya başkanı Paul Manafort yargılanıyordu.

Trump’ın eski kampanya başkanı Manafort 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, yargılandığı mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya’nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in soruşturması kapsamında, ortaya çıkan mali suçlardan dolayı, ABD Başkan Donald Trump’ın eski kampanya başkanı Paul Manafort yargılanıyordu. ABD Virginia Bölge Mahkemesinde görülen davada, Manafort 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Manafort’ın 50 bin dolar para cezası ve 24 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Manafort’ın vergi ve banka sahtekarlığı, yabancı banka hesabını ifşa etmek suçlarından mahkum edildiği açıklandı.

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