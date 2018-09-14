Trump'ın eski kampanya danışmanı suçlamaları kabul etti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde kampanya menajeri olarak görev yapan Paul Manafort kendisine yöneltilen iki farklı suçu kabul etti.
Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, Manafort'un bugün yapılacak duruşmaya hakkındaki iki suçu da kabul ederek çıkacağı belirtildi.
Manafort'un kabul ettiği suçların "ABD'ye karşı komplo kurmak" ve "ABD Adaletine karşı şahitleri ayartmak" olduğu bildirildi.
Manafort'un suçlamaları kabul etmesine rağmen Özel Savcı Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasında iş birliği yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.
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