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Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 21:02 | Son Güncelleme

Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya danışmanlarından Rick Gates, Rusya soruşturması kapsamında 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Washington Bölge Mahkemesi, Trump'ın seçim döneminde kampanya yönetici yardımcılığını yürüten ve Rusya soruşturması kapsamında, aralarında "mali dolandırıcılık" ve "federal soruşturma görevlilerine yalan söylemenin" de olduğu çeşitli suçlardan yargılanan Gates hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Gates'e 45 gün hapis ve 20 bin dolar para cezası verdi.

Gates, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturması kapsamında Şubat 2018'de suçunu itiraf etmiş ve soruşturmayı yürüten yetkililer ile iş birliği yapmayı kabul etmişti.

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