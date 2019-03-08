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Trump'ın eski kampanya direktörüne 47 ay hapis

08.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort vergi ve banka sahtekarlığı suçlarından 47 ay hapse mahkum edildi.

Trump'ın eski kampanya direktörüne 47 ay hapis

Bu Trump'ın yakın çevresindeki birine verilmiş en ağır ceza.ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort vergi ve banka sahtekarlığı suçlarından 47 ay hapse mahkum edildi. Karar, şimdiye kadar Başkan'ın yakın çevresinde yer alan birine verilmiş en ağır ceza özellilğinde.

Geçen Haziran'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Manafort'a yönelik suçlamalar, Rusya'nın ABD'de seçimlerine müdahale ettiğini iddialarını araştıran özel yetkili savcı Robert Mueller'in soruşturması sırasında ortaya çıkmıştı.

Virginia eyaletindeki mahkeme, 69 yaşındaki Manafort'u vergi sahtekarlığıyla ilgili beş, banka sahtekarlığıyla ilgili ise üç iddiadan suçlu buldu. Neden olduğu 24 milyon dolarlık zararı ödemesine hükmedilen Manafort ayrıca 50 bin dolar da ceza ödeyecek. Savcılık Manafort'un 19 yıldan 24 yıla kadar hapsini istiyordu. Ancak davaya bakan hakim T.S Ellis, benzer suçlamala açılan davalarda daha az cezalar verildiğini göz önünde bulundurarak Manafort için istenen mahkumiyetin "aşırı" ve "orantısız" olduğunu belirtti.

"Hesaplarını gizledi"

Savcılar Manafort'un, Kıbrıs'ta açtığı offshore banka hesaplarında Rusya yanlısı eski Ukrayna hükümetine yaptığı danışmanlıktan kazandığı 55 milyon doları gizlediğini iddia ediyordu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in 2014'te iktidardan devrilmesinden sonra Manafort'un kredilerini koruyabilmek için bankalara yalan söylediği iddia ediliyordu.

Duruşmaya tekerlekli sandalyede ve cezaevi kıyafetiyle getirilen Manafort, ızdırap içinde olduğunu belirterek, "Aşağılanmış ve utanmış hissettiğimi söylemek az gelir" diye konuştu.

Manafort'un yargıyla işi bu davayla bitmiyor. Trump'ın eski danışmanı önümüzdeki hafta da Washington'da "komplo kurmak" ve "ifadesini değiştirmesi amacıyla tanığı tehdit etme" suçlarından hakim karşısına çıkacak. Manafort kendisine yöneltilen söz konusu suçları kabul etmişti.

Manafort, Trump dışında geçmişte Beyaz Saray koltuğuna oturan Cumhuriyetçi adaylar Gerald Ford, Ronald Reagan ve George Bush'a da danışmanlık yapmıştı.

Trump'ın çevresine yönelik suçlamalar

Trump'ın seçim kampanyasında Rusya'dan destek alıp almadığı araştıran Mueller'in yürüttüğü soruşturmada Manafort ile beraber Başkan'ın çevresindeki pek çok isme yönelik suçlama var.

Eski Ulusal Güvenik Danışmanı Michael Flynn Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerle ilgili Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylediğini mahkemede kabul etmişti. Trump'ın eski avukatı Michale Cohen dolandırıcılık, vergi kaçırma ve yasadışı kampanya bağışı toplama ve Amerikan Kongresi'ne yalan söyleme suçlarından Mayıs ayında cezaevine girecek. Trump'ın eski politika danışmanı George Papadopoulos da FBI'a yalan söylemekten suçlu bulunmuştu. Bir başka danışman Roger Stone ise halen yargılanmayı bekliyor.

Trump ve Moskova yönetimi ise 2016 seçimlerine müdahale edildiği iddialarını reddediyor.

AFP,AP/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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