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Trump'ın eski kampanya direktörünün cezası uzatıldı

13.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort'a verilen hapis cezası 47 aydan 90 aya çıkarıldı.

Trump'ın eski kampanya direktörünün cezası uzatıldı

Manafort'un ek hüküm giydiği kararda Rusya soruşturmasındaki rolü sürenin uzamasına neden oldu.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort'a verilen 47 aylık hapis cezası yapılan ekleme ile 90 aya çıkarıldı. Dokuz aydır cezaevinde bulunan Manafort 81 ay daha hapiste tutulacak.

Manafort'un 7 Mart'ta vergi ve banka sahtekârlığından Washington'da hüküm giydiği karara ek olarak bugün Washington ve New York'tan ek hapis cezaları geldi.

Washington'da açıklanan kararda, 2016 yılındaki ABD seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Manafort'un oynadığı rol etkili oldu.

Bu açıklamanın ardından New York'taki başka bir mahkeme de Trump'ın 69 yaşındaki eski kampanya danışmanını emlak dolandırıcılığı yapmaktan dolayı mahkûm etti.

Emlak dolandırıcılığı nedeniyle verilen ek ceza ile Manafort'un Başkan Trump tarafından affedilmesi de imkânsız hale geldi. ABD başkanlarının federal düzeyde cezaları affetme yetkileri bulunurken, eyalet düzeyinde verilen ek cezalara karşı af getirme yetkileri bulunmuyor.

New York Eyaleti'ndeki Manhattan Bölge Mahkemesi Hâkimi Cyrus Vance, karar sonrası açıklama yaparak "New York'ta kimse yasaların üzerinde değildir" ifadesini kullandı.

Rusya soruşturması

Geçen hafta verilen kararda sekiz ayrı suçlamadan 47 ay hapis cezasına çarptırılan Manafort, Washington'daki bugünkü davada Rusya ile ilgili iki komplo iddiasından hüküm giydi.

Kararın açıklanmasından sonra suçlarından dolayı özür dileyen eski kampanya direktörü yaptıklarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibinde faaliyet gösteren Savcı Andrew Weissmann ise Manafort'un yetiştiriliş tarzı ve aldığı eğitim itibarıyla örnek bir insan olabilecekken "farklı bir yolu tercih ettiğini" söyledi.

Trump'ın çevresi dava kıskacında

ABD'de yürütülen Rusya soruşturması dâhilinde Manafort ile beraber Başkan'ın çevresindeki pek çok isme yönelik suçlama bulunuyor.

Eski Ulusal Güvenik Danışmanı Michael Flynn Rus yetkililerle yaptığı görüşmelerle ilgili Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylediğini mahkemede kabul etmişti.

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen dolandırıcılık, vergi kaçırma ve yasadışı kampanya bağışı toplama ve ABD Kongresi'ne yalan söyleme suçlarından mayıs ayında cezaevine girecek.

Trump'ın eski politika danışmanı George Papadopoulos da FBI'a yalan söylemekten suçlu bulunmuştu. Bir başka danışman Roger Stone ise halen yargılanmayı bekliyor.

Trump ve Moskova yönetimi ise 2016 seçimlerine müdahale edildiği iddialarını reddediyor.

DW,AP,rtr,AFP/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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