Trump'ın eski kampanya direktörünün cezası uzatıldı

Manafort'un ek hüküm giydiği kararda Rusya soruşturmasındaki rolü sürenin uzamasına neden oldu.Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort'a verilen 47 aylık hapis cezası yapılan ekleme ile 90 aya çıkarıldı. Dokuz aydır cezaevinde bulunan Manafort 81 ay daha hapiste tutulacak.

Manafort'un 7 Mart'ta vergi ve banka sahtekârlığından Washington'da hüküm giydiği karara ek olarak bugün Washington ve New York'tan ek hapis cezaları geldi.

Washington'da açıklanan kararda, 2016 yılındaki ABD seçimlerine Rusya'nın olası müdahalesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Manafort'un oynadığı rol etkili oldu.

Bu açıklamanın ardından New York'taki başka bir mahkeme de Trump'ın 69 yaşındaki eski kampanya danışmanını emlak dolandırıcılığı yapmaktan dolayı mahkûm etti.

Emlak dolandırıcılığı nedeniyle verilen ek ceza ile Manafort'un Başkan Trump tarafından affedilmesi de imkânsız hale geldi. ABD başkanlarının federal düzeyde cezaları affetme yetkileri bulunurken, eyalet düzeyinde verilen ek cezalara karşı af getirme yetkileri bulunmuyor.