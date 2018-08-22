Trump'ın Eski Kampanya Yöneticisi 8 İddiadan Suçlu Bulundu.

Kararın hemen ardından West Virginia eyaletinde uçaktan inişte kısa bir açıklama yapan Başkan Donald Trump, “davanın doğrudan kendisiyle bağlantısı olmasa da” Manafort’un iyi bir insan olduğunu, geçmişte eski Başkan Ronald Reagan’a ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Robert Dole’a hizmetleri olduğunu söyledi. Manafort’un seçim öncesi Rusya’yla işbirliği yaptığı iddialarını da reddeden Trump, “Bu soruşturma önce Rusya’yla işbirliğini inceleme amaçlı başladı, şimdiyse bir cadı avına dönüştü” diye konuştu.

Trump: "Manafort iyi biri, bu cadı avı"

Başkent Washington’a komşu Alexandria kentinde görülen dava, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller açısından yargıda elde edilen önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Donald Trump’ın seçimler öncesindeki kampanya yöneticisi Paul Manafort, çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından sekiz iddiadan suçlu bulundu.

Associated Press muhabiri, jürinin karar verme konusunda sıkıntı yaşamasından dolayı Manafort’un duruşma başlangıcında oldukça neşeli göründüğünü, mahkeme katibinin kendisine yönelik suçlamaları okuması sırasında gözlerini bir an bile kürsüden ayırmadığını, hakim jüriye teşekkür ettikten sonraysa başını önüne eğerek gözlerini savunmanın bulunduğu noktaya boş bir şekilde bakmaya başladığını bildirdi.

Manafort’un avukatı Kevin Downing çıkışta yaptığı açıklamada, müvekkilinin karardan büyük hayal kırıklığı duyduğunu ve elindeki seçenekleri değerlendirdiğini bildirdi. Downing başka bir açıklama yapmadı.

Jüri üyeleri dört gündür gerek vergi, gerek banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Manafort davasında bir sonuca ulaşmaya çalışıyordu.

Manafort davasının sonucu aynı anlarda Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in sekiz suçlamadan suçlu bulunduğu dava sonucuyla neredeyse aynı anda açıklandı. Cohen de gerek seçim kampanyası finansmanında usulsüzlükle ve Trump’la cinsel ilişkide bulunduğunu iddia eden iki kadına “sus payı” ödenmesiyle suçlanıyordu.

​Lüks yaşam, vergi kaçakçılığı, yalan gelir bildirimi

Paul Manafort, Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e siyasi danışmanlıktan kazandığı on milyonlarca dolarlık geliriyle ilgili olarak vergi dairesine yalan bildirimde bulunmak, yabancı banka hesabı bulunduğunu bildirmemek, gelir kaybına uğradıktan sonra da on milyonlarca dolarlık kredi almak amacıyla bankalara yalan söylemek gibi mali suç kapsamına girecek sekiz ayrı iddiadan suçlu bulundu. Bu suçlamaların yalnızca beşi, vergi kaçakçılığıyla ilgili. Karar jürinin oybirliğiyle alındı.

Paul Manafort ve eski iş ortağı Rick Gates’in Yanukoviç’e çalışırken on milyonlarca dolar gelir elde ettiği ve bunları vergi dairesine bildirmediği iddia ediliyor.

Gerek Manafort, gerekse Gates’in, Ukrayna gelirlerini paravan şirketler ve offshore hesaplarla gizlediği, bu paraları daha sonra kredi gibi göstererek lüks mal ve mülkler edindiği bildiriliyor.

Yanukoviç’in 2014’te görevden alınmasının ve Ukrayna’daki gelir kaynaklarını kaybetmelerinin ardından Manafort ve Gates’in Amerika’daki gayrimenkullerini teminat olarak gösterip 20 milyon dolar daha kredi aldığı belirtiliyor.