Trump'ın Eski Kampanya Yöneticisi 8 İddiadan Suçlu Bulundu.

Başkan Donald Trump’ın seçimler öncesindeki kampanya yöneticisi Paul Manafort, çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından sekiz iddiadan suçlu bulundu.
Başkent Washington’a komşu Alexandria kentinde görülen dava, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller açısından yargıda elde edilen önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.
Manafort davasının sonucu aynı anlarda Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in sekiz suçlamadan suçlu bulunduğu dava sonucuyla neredeyse aynı anda açıklandı.
Trump: "Manafort iyi biri, bu cadı avı"
Kararın hemen ardından West Virginia eyaletinde uçaktan inişte kısa bir açıklama yapan Başkan Donald Trump, “davanın doğrudan kendisiyle bağlantısı olmasa da” Manafort’un iyi bir insan olduğunu, geçmişte eski Başkan Ronald Reagan’a ve Cumhuriyetçi Başkan Adayı Robert Dole’a hizmetleri olduğunu söyledi. Manafort’un seçim öncesi Rusya’yla işbirliği yaptığı iddialarını da reddeden Trump, “Bu soruşturma önce Rusya’yla işbirliğini inceleme amaçlı başladı, şimdiyse bir cadı avına dönüştü” diye konuştu.
Cohen davasıyla aynı anda açıklandı
Manafort davasının sonucu aynı anlarda Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in sekiz suçlamadan suçlu bulunduğu dava sonucuyla neredeyse aynı anda açıklandı. Cohen de gerek seçim kampanyası finansmanında usulsüzlükle ve Trump’la cinsel ilişkide bulunduğunu iddia eden iki kadına “sus payı” ödenmesiyle suçlanıyordu.
Jüri üyeleri dört gündür gerek vergi, gerek banka dolandırıcılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Manafort davasında bir sonuca ulaşmaya çalışıyordu.
Manafort 2016 seçimlerinin önemli bir kısmında Donald Trump’ın kampanyasının yöneticiliğini yürüttü.
Manafort’un avukatı Kevin Downing çıkışta yaptığı açıklamada, müvekkilinin karardan büyük hayal kırıklığı duyduğunu ve elindeki seçenekleri değerlendirdiğini bildirdi. Downing başka bir açıklama yapmadı.
Associated Press muhabiri, jürinin karar verme konusunda sıkıntı yaşamasından dolayı Manafort’un duruşma başlangıcında oldukça neşeli göründüğünü, mahkeme katibinin kendisine yönelik suçlamaları okuması sırasında gözlerini bir an bile kürsüden ayırmadığını, hakim jüriye teşekkür ettikten sonraysa başını önüne eğerek gözlerini savunmanın bulunduğu noktaya boş bir şekilde bakmaya başladığını bildirdi.
Lüks yaşam, vergi kaçakçılığı, yalan gelir bildirimi
Paul Manafort, Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e siyasi danışmanlıktan kazandığı on milyonlarca dolarlık geliriyle ilgili olarak vergi dairesine yalan bildirimde bulunmak, yabancı banka hesabı bulunduğunu bildirmemek, gelir kaybına uğradıktan sonra da on milyonlarca dolarlık kredi almak amacıyla bankalara yalan söylemek gibi mali suç kapsamına girecek sekiz ayrı iddiadan suçlu bulundu. Bu suçlamaların yalnızca beşi, vergi kaçakçılığıyla ilgili. Karar jürinin oybirliğiyle alındı.
Paul Manafort ve eski iş ortağı Rick Gates’in Yanukoviç’e çalışırken on milyonlarca dolar gelir elde ettiği ve bunları vergi dairesine bildirmediği iddia ediliyor.
Gerek Manafort, gerekse Gates’in, Ukrayna gelirlerini paravan şirketler ve offshore hesaplarla gizlediği, bu paraları daha sonra kredi gibi göstererek lüks mal ve mülkler edindiği bildiriliyor.
Yanukoviç’in 2014’te görevden alınmasının ve Ukrayna’daki gelir kaynaklarını kaybetmelerinin ardından Manafort ve Gates’in Amerika’daki gayrimenkullerini teminat olarak gösterip 20 milyon dolar daha kredi aldığı belirtiliyor.
Rick Gates’in Manafort’la birlikte yargılanırken, Mueller’ın soruşturma ekibiyle işbirliğine gitmesi ve verdiği itiraflar, Manafort’un bu davada sonunu en hızlı hazırlayan etkenlerden biri oldu.
Suçlamalar, savcılık makamının istediğinin altında da olsa, Manafort’un bu iddialardan suçlu bulunması bile, yıllarca hapis cezası almasına yetebilir. Eğer Manafort 18 iddiadan suçlu bulunsaydı, ömrünün geri kalanını hapiste geçirmek zorunda kalacaktı.
Mahkeme yargıcı, diğer 10 suçlamada yargının hatalı işlem yaptığı kararına vardı.
Mueller soruşturmasında önemli adım
Sonuç aynı zamanda sade vatandaşlardan oluşan jüri üyelerinin kararının, özel savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasına haklılık kazandırması açısından da öneme sahip. Rusya’nn 2016 yılındaki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını ve Trump yönetimine yakın yetkililerin bu iddialardaki rolünü inceleyen Mueller soruşturması, başta Başkan Trump olmak üzere, çok sayıda partizan suçlamaya hedef olmuştu.
Trump affedecek mi?
Paul Manafort, Mueller soruşturmasında yargılanan tek Amerikan vatandaşıydı ve mahkemeyle işbirliğine yanaşmamıştı. Manafort’un savunma ekibi savcılığın suçlamalarını reddedecek hiçbir girişimde bulunmadı, aksi yönde bir tanık ya da kanıt sunmadı. Savunma ekibi, savcılıktan suçlamaları kanıtlamasını bekliyordu.
Manafort’un hüküm giymesi durumunda Başkan Trump’ın kendisini affetme yetkisini hemen kullanıp kullanmayacağıysa önemli bir soru işareti. Ne düşündüğünü tam olarak ortaya koymasa da Trump, eski kampanya yöneticisi Manafort’un iyi bir kişi olduğunu sıklıkla vurgulamış ve Al Capone’dan daha kötü muamele gördüğünü savunmuştu.
Başkanların hükümlüleri affetme yetkisi bulunsa da, Donald Trump bu yetkisini kullanmak için geleneksel olarak başkanlığının bitimini beklememesiyle dikkatleri çekti. Trump daha önce, eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin danışmanı Lewis Scooter Libby’yi affetmişti. Libby, 2000’li yıllarda bir CIA ajanının kimliğini kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili davada adaleti engellemekten suçlu bulunmuştu.
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