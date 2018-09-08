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Trump'ın eski seçim danışmanına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 04:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos, FBI’ya yalan söylediği gerekçesiyle Rusya soruşturması kapsamında hapis cezası alan ilk kişi oldu

WASHINGTON (AA) - Rusya soruşturması kapsamında FBI’ya yalan söylemekten suçlu bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl ekim ayında Rus yetkilileriyle olan irtibatları konusunda Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediğini kabul eden Papadopoulos, hapis cezası aldı.

Bu ceza ile Papadapoulos, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında mahkum edilen ilk Trump kampanya yetkilisi oldu.

Başkent Washington'daki federal bir mahkemede görülen davada Papadapoulos, hapis cezasının yanı sıra bir yıl denetimli serbestlik cezası, 200 saat toplumsal hizmet ve 9 bin 500 dolar cezaya mahkum edildi.

Davanın görüldüğü esnada kendisinin korkunç bir hata yaptığını ifade eden Papadopoulos, “Dürüst değildim ve araştırmayı engellemiş olabilirim.” şeklinde konuştu.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda sürdürülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski kampanya menajeri Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump'ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti. ABD'de devam eden Rusya soruşturması kapsamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanan, ardından "para aklamak ve vergi kaçırmak"tan suçlu bulunan Paul Manafort, ev hapsi cezası almıştı.

Donald Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddetmişti.

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