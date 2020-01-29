Trump'ın eski temsilcisi Greenblatt: "Trump seçimi kaybederse barış planı tehlikeye girer"

Greenblatt, sözde barış planının İsrail'de 2 Mart'ta yapılacak erken seçimden önce yayınlanmasına yönelik eleştirilerin de yersiz olduğunu savundu.

Trump'ın eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Yahudi asıllı Greenblatt, sözde barış planının İsrail'in yanı sıra Filistinlilerin de çıkarına olduğunu iddia etti.

Trump'ın damadı ve danışmanı Yahudi asıllı Jared Kushner ile Greenblatt, sözde barış planının mimarları olarak biliniyor.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün "İsrail'in bölünmez başkenti" olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

