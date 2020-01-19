Trump’ın Eylemleri Azil Suçu mu?

Başkan Donald Trump’ın Senato’da başlayacak azil yargılamasında rol oynayacak kilit isimler katıldıkları televizyon programlarında Başkan’ın Ukrayna’yı kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmalar yürütmeye ikna etmeye çalışmasının azil gerektiren bir suç olup olmadığını tartıştı. Trump’ın Senato’daki yargılaması geçen hafta resmen başladı. Yargılamanın açılış konuşmaları Salı günü yapılacak. Trump’ı savunan avukatlar ekibinden Adli Savunma Avukatı Alan Dershowitz, CNN’e yaptığı açıklamada davada jüri üyeleri olarak görev yapacak 100 üyeli Senato’ya, yargılamada sunulan deliller doğru olsa bile bunların Trump’ın azil için suçlanmasına yeterli olmadığını söyleyeceğini kaydetti. Kongre üyeleri Trump’ın görevden alınmasını gerektirecek Anayasa’da belirlenen standartlarda suç ve kabahat işleyip işlemediğine karar verecek. Dershowitz Trump’ın eylemlerinin suç teşkil etmediğini söyledi ve ‘‘Eğer benim argümanın başarılı olursa ve Senato azil gerektiren suç işlenmediği kanısına varırsa tanığa gerek kalmaz ve Senato, Başkan’ı aklamak için oy kullanabilir’’ dedi.

Senato’daki azil sürecinde savcı görevini üstelenecek Temsilciler Meclisi üyelerinin lideri Kongre üyesi Adam Schiff ise ABC News televizyonuna yaptığı açıklamada buna yanıt verdi. Schiff, Başkan’ın Rusya’yla savaştaki bir müttefike yüzlerce milyon dolarlık askeri yardımı askıya alması gibi gerçeklerin ciddiyetle tartışmadığını kaydetti. Schiff, Beyaz Saray’ın açıklamasında Temsilciler Meclisi’ndeki azil oturumlarında dinledikleri başarısız argümanların dışında yeni bir şey olmadığını belirtti. Schiff, ‘‘Başkan’ın savunmasıyla ilgili yeni olan tek şey, Başkan’ın görevi kötüye kulanma gerekçesiyle azledilemeyeceğine yönelik delillerini tartışma konusu yapamıyor olmaları’’ dedi. Schiff, “Görevi korkunç şekilde kötüye kullanmış olmasına rağmen, yaptığı şeylerin kötüye kullanmak olmadığını söylemek, sanıyorum yalnızca bütün koşullar kendi aleyhinizde olduğu durumda yapılabileceğiniz bir argüman’’ diye konuştu. Başkan’ın hukuk ekibi Senato’ya gönderilen azil maddeleriyle ilgili yaptığı açıklamada bunları ‘‘Anayasal olarak geçersiz’’ ve ‘‘hukuksuz bir sürecin sonucunda ortaya çıkmış’’ olarak değerlendirmişti. Başkanın avukatları azil çabası için ‘‘Başkan’ını özgürce seçen Amerikan halkının haklarına tehlikeli bir saldırı’’ yorumunda bulunmuş, ayrıca sürecin 2020 seçimlerinden aylar önce yaşanmasını da ‘‘hukuksuz bir çaba’’ olarak değerlendirmişti.

Temsilciler Meclisi adına savcı olarak görev yapacak üyeler ise delillerin Trump’ın karşı karşıya olduğu her iki azil gerekçesinden de suçlu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtmişti. Senato, henüz azil yargılamasında tanıkların dinlenip dinlenmemesine karar vermedi. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ndeki oturumlarda tanıklık yapmasına Beyaz Saray tarafından engel olunan kişilerin Senato’daki yargılamada kürsüye çıkarak ifade vermelerini istiyor. Ancak Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell buna karşı çıkıyor. Demokratlar’ın mahkeme emriyle Senato’ya çağırmak istediği isimler arasında Başkan’ın eski güvenlik danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney de var. Adil bir yargılama için mücadele edeceklerini söyleyen Schiff, Senato Çoğunluk Lideri Mitch Mcconnell’ın mücadelesini kazanması ve tanık çağırılmaması halinde bunun Senato’da bugüne kadar görülen ilk tanıksız azil yargılaması olacağını belirtti. Trump’ın Senato’daki ateşli savunucularından Senatör Lindsey Graham da Fox News’e yaptığı açıklamada azil sürecini ‘‘partizan bir oldu bittiye getirme işi’’ olduğunu söyledi ve ‘‘Bu Başkan hakkında suç gösterilemeyen tek azil davası’’ ifadelerini kullandı.