HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’ın FED Adayı Senato Engeline Takıldı

Trump’ın FED Adayı Senato Engeline Takıldı

18.11.2020 01:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump’ın FED Adayı Senato Engeline Takıldı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Merkez Bankası (FED) yönetim kurulu adayı Judy Shelton’un adaylığının onay sürecinde nihai oylama aşamasına geçilmesini engelledi

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Merkez Bankası (FED) yönetim kurulu adayı Judy Shelton’un adaylığının onay sürecinde nihai oylama aşamasına geçilmesini engelledi.

Cumhuriyetçi Parti Senato’da 47’ye karşı 53 koltukla çoğunlukta. Ancak ikisi Corona virüsü nedeniyle karantinada olan Cumhuriyetçi senatörlerden birçoğu oturumda yoktu. Bazı Cumhuriyetçilerse Trump’ın adayına ‘‘hayır’’ diyen Demokratlar’a katıldı. Oylamada 47 senatör Shelton’ın onay sürecinin ilerletilmesi yönünde oy kullanırken, 50 senatörse “hayır” dedi.Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell da daha sonra adayın yeniden değerlendirilmesi seçeneğini güvenceye almak için ‘‘hayır’’ oyu kullandı.

2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’ın danışmanlığını yapan Shelton, altın standardını savunan ve FED’in politikalarını eleştiren isimlerden biri. Shelton son olarak 2017’de FED’in para politikaları ve finans piyasaları üzerindeki etkisini ‘‘oldukça sağlıksız’’ olarak değerlendirmişti. Senato onay sürecinde Shelton FED’in son ekonomik krizdeki tahvil satın alma ve sıfır faiz politikalarını da ‘‘aşırı’’ olarak değerlendirmişti.

Shelton’ın faizlerle ilgili görüşleri Başkan Trump’ın görüşleriyle uyumlu. Shelton, FED’in politikalarını Başkan’dan ve Kongre’den bağımsız belirlemesini de eleştiriyor.

Trump’ın FED yönetim kurulu adaylarından Herman Cain de Senato’da onaylanmamıştı. Eski Cumhuriyetçi başkan adaylarından olan Cain daha sonra Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaysa Başkan Trump’ın adayı Judy Shelton’ın ABD Senatosu tarafından önünde sonunda onaylanacağı beklentisi dile getirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere Twitter’dan yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın adayının çok ‘‘yetkin’’ olduğunu, Beyaz Saray’ın kendisine tam destek verdiğini ve yeniden değerlendirilmesinin ardından adaylığının onaylanacağından kuşku duymadıklarını belirtti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olurPutin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur
Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Korkutan açıklama! Koronavirüs telefondan bulaştı

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Trump ekibinin seçimlerde 'usulsüzlük' iddiasıyla açtığı dava reddedildi

Trump'a kötü haber! Büyük yenilgi aldılar

Putin, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasını reddetmesinin "intihar" olacağını söyledi

Putin'den çok çarpıcı Dağlık Karabağ açıklaması: İntihar olur

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

ABD, 2 Eş-Şebab elebaşını 'küresel terörist' listesine ekledi

ABD, 2 Eş-Şebab elebaşını 'küresel terörist' listesine ekledi

ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek

ABD'den flaş karar! 2 ay içinde uygulanacak

İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kayboldu

İspanyol uydusu fırlatışından 8 dakika sonra uzayda kayboldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.