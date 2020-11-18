Trump’ın FED Adayı Senato Engeline Takıldı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Merkez Bankası (FED) yönetim kurulu adayı Judy Shelton’un adaylığının onay sürecinde nihai oylama aşamasına geçilmesini engelledi.

Cumhuriyetçi Parti Senato’da 47’ye karşı 53 koltukla çoğunlukta. Ancak ikisi Corona virüsü nedeniyle karantinada olan Cumhuriyetçi senatörlerden birçoğu oturumda yoktu. Bazı Cumhuriyetçilerse Trump’ın adayına ‘‘hayır’’ diyen Demokratlar’a katıldı. Oylamada 47 senatör Shelton’ın onay sürecinin ilerletilmesi yönünde oy kullanırken, 50 senatörse “hayır” dedi.Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell da daha sonra adayın yeniden değerlendirilmesi seçeneğini güvenceye almak için ‘‘hayır’’ oyu kullandı.

2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’ın danışmanlığını yapan Shelton, altın standardını savunan ve FED’in politikalarını eleştiren isimlerden biri. Shelton son olarak 2017’de FED’in para politikaları ve finans piyasaları üzerindeki etkisini ‘‘oldukça sağlıksız’’ olarak değerlendirmişti. Senato onay sürecinde Shelton FED’in son ekonomik krizdeki tahvil satın alma ve sıfır faiz politikalarını da ‘‘aşırı’’ olarak değerlendirmişti.