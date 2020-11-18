Trump’ın FED Adayı Senato Engeline Takıldı

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Merkez Bankası (FED) yönetim kurulu adayı Judy Shelton’un adaylığının onay sürecinde nihai oylama aşamasına geçilmesini engelledi.
Cumhuriyetçi Parti Senato’da 47’ye karşı 53 koltukla çoğunlukta. Ancak ikisi Corona virüsü nedeniyle karantinada olan Cumhuriyetçi senatörlerden birçoğu oturumda yoktu. Bazı Cumhuriyetçilerse Trump’ın adayına ‘‘hayır’’ diyen Demokratlar’a katıldı. Oylamada 47 senatör Shelton’ın onay sürecinin ilerletilmesi yönünde oy kullanırken, 50 senatörse “hayır” dedi.Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell da daha sonra adayın yeniden değerlendirilmesi seçeneğini güvenceye almak için ‘‘hayır’’ oyu kullandı.
2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında Trump’ın danışmanlığını yapan Shelton, altın standardını savunan ve FED’in politikalarını eleştiren isimlerden biri. Shelton son olarak 2017’de FED’in para politikaları ve finans piyasaları üzerindeki etkisini ‘‘oldukça sağlıksız’’ olarak değerlendirmişti. Senato onay sürecinde Shelton FED’in son ekonomik krizdeki tahvil satın alma ve sıfır faiz politikalarını da ‘‘aşırı’’ olarak değerlendirmişti.
Shelton’ın faizlerle ilgili görüşleri Başkan Trump’ın görüşleriyle uyumlu. Shelton, FED’in politikalarını Başkan’dan ve Kongre’den bağımsız belirlemesini de eleştiriyor.
Trump’ın FED yönetim kurulu adaylarından Herman Cain de Senato’da onaylanmamıştı. Eski Cumhuriyetçi başkan adaylarından olan Cain daha sonra Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamadaysa Başkan Trump’ın adayı Judy Shelton’ın ABD Senatosu tarafından önünde sonunda onaylanacağı beklentisi dile getirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere Twitter’dan yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın adayının çok ‘‘yetkin’’ olduğunu, Beyaz Saray’ın kendisine tam destek verdiğini ve yeniden değerlendirilmesinin ardından adaylığının onaylanacağından kuşku duymadıklarını belirtti