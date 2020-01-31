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Trump'ın Florida'daki Golf Tesisi Girişinde Silah Sesleri

31.01.2020 22:44 | Son Güncelleme

Hakkındaki azil sürecinde artık sona yaklaşılan Başkan Donald Trump’ın Florida’da bulunan golf tesisine girmeye çalışan bir araca güvenlik görevlileri ateş açtı. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı

Trump'ın Florida'daki Golf Tesisi Girişinde Silah Sesleri

Hakkındaki azil sürecinde artık sona yaklaşılan Başkan Donald Trump’ın Florida’da bulunan golf tesisine siyah bir araç girmeye çalıştı. İki kişi gözaltına alındı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, siyah SUV tipi bir araç, saat 11.40 civarında, ABD Başkanı’nın haftasonlarını ve tatillerini geçirmeyi tercih ettiği Florida’daki Mar-a-Lago golf tesisinde güvenlik bariyerini aşarak ana kapıdan içeri girmeye çalıştı.

Siyah araç güvenlik görevlilerinin ateş açması sonucu yön değiştirdi. Palm Beach Şerifi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, araç hem otoyol devriyesi hem de polis helikopteriyle takip edildi. Araç daha sonra bulundu, iki kişi de gözaltına alındı.

Başkan Trump o sırada golf tesisinde değildi. Ancak Cuma günü öğleden sonra haftasonunu geçirmek üzere orada olması bekleniyor.

Trump’ın Mar-a-Lago tesisi, başkan olduğundan bu yana zaman zaman benzer olaylara sahne olmuştu.

Olay, Trump’ın görevden azledilmesi talebiyle Senato’daki yargılamada tanıkların dinlenmemesi ihtimalinin güçlendiği saatlere denk geldi. Gözaltına alınan iki kişiyle ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

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