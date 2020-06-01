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Trump’ın G7 davetine Rusya’dan yanıt

01.06.2020 15:32 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump’ın G7 zirvesine Rusya’nın da davet edilmesi önerisine Moskova’dan açıklama geldi.

Trump’ın G7 davetine Rusya’dan yanıt

Kremlin sözcüsü, daveti kabul etmek için önce zirveye ilişkin ayrıntıları öğrenmek istediklerini ifade etti.ABD Başkanı Donald Trump’ın ertelediği G7 zirvesine Rusya’yı da davet etmek istemesine ilişkin Moskova'dan açıklama geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, Başkan Trump’a yanıt vermeden önce davete ilişkin ayrıntıların belli olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuya ilişkin diyaloğu desteklediği vurgulandı.

Trump’ın davetinin resmi olup olmadığı "açık değil” diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, yanıt vermeden önce, Moskova’nın planlanan zirvenin gündemi ve formatı konusunda ayrıntılı bilgiye ihtiyacı olduğunu ifade etti.

G7'yi erteleme planları

Haziran ayında yapılacak G7 zirvesinin küresel koronavirüs salgını nedeniyle video konferans aracılığı ile düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak ABD Başkanı Trump, zirvenin liderleri fiziki anlamda bir araya getirecek şekilde düzenlenmesi önerisini gündeme getirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumartesi günü sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle zirveye katılmayacağını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise zirveye katılmaya hazır olduğunu, ancak bunun için tüm liderlerin katılımının şart olduğunu açıkladı.

Bunun üzerine Trump, G7 zirvesini Eylül veya Kasım ayında başkanlık seçimlerinin sonrasına erteleyebileceğini ve formatını da değiştireceğini duyurdu. G7 zirvesinin bu haliyle "miadını doldurduğunu” savunan Trump, zirveye Rusya, Güney Kore, Avustralya ve Hindistan’ı da davet etmek istediğini açıkladı.

G7 ülkeleri ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve Japonya’da oluşuyor. 2014 yılında Kırım'ı ilhakı nedeniyle Rusya, G8 ülkeleri oluşumundan çıkartılmış, bunun üzerine G7 formatı oluşmuştu. Trump, daha önce de G7 zirvesine Rusya’nın da davet edilmesi gerektiğini savunan açıklamalarda bulunmuştu.

AFP, Reuters/JD,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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