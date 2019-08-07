Trump’ın Göçmen Politikalarına Karşı Dava Açıldı

Kararnameyle koyulan bu kural öncesinde, ‘hızlandırılmış sınır dışı’ süreci sadece ABD sınırına en fazla 150 kilometre uzaklıkta yakalanan ve ülke sınırları içinde 14 ya da daha az gündür bulunan yasadışı göçmenleri kapsıyordu.

Trump yönetiminin resmi olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde başkanlık kararnamesiyle yürürlüğe koyduğu yeni kurallar çerçevesinde, ülke genelinde herhangi bir yerde tutuklanan herhangi bir göçmen, Amerika’ya ilk giriş yapma şeklinin yasadışı olması ve son iki yıldır kesintisiz olarak ülke sınırları içinde yaşadığını kanıtlayamaması halinde, anında ve hakim karşısına çıkarılmaksızın sınır dışı edilebilecek.

Amerika Medeni Haklar Birliği ve Amerika Göçmenlik Konseyi’nin öncülüğünde açılan davada, göçmenlerin sınır dışı edilme nedenlerinin ABD göçmenlik yasalarına ve kanuni sürece aykırı bir şekilde genişletildiği iddia ediliyor.

Bazı hak savunucusu gruplar, Trump yönetiminin göçmenleri sınır dışı etme uygulamalarıyla ilgili yeni politikalarının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Mahkemeye çıkma ve avukat tutma hakkının verilmediği ‘hızlandırılmış sınır dışı’ sürecinin şu an tüm ülke genelinde, herhangi bir yerde yakalanan bir göçmene uygulanabilecek olması hak savunucularına göre Amerika’nın mevcut göçmenlik yasalarıyla da çelişiyor ve kanuni sürecin de önüne geçmiş oluyor.

Amerika Medeni Haklar Birliği (ACLU) ve Amerika Göçmenlik Konseyi (AIC)’ın diğer üç göçmen kuruluşunu da temsilen açtığı davayla ilgili ABD Adalet Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmış değil.

Göç Politikası Enstitüsü’nden uzmanlar, Trump yönetiminin bu yeni göçmenlik politikası nedeniyle yaklaşık 300 bin göçmenin Amerika’dan sınır dışı edilebileceğini belirtiyor.

Amerika genelinde şu an, çoğunluğu Orta ve Güney Amerika ülkelerinden gelen yaklaşık 11 milyon göçmenin yasadışı yollarla ülke sınırları içinde yaşadığı tahmin ediliyor.

Trump yönetimi, sınır dışı etme süreçlerinin sıklaştırılması ve hızlandırılmasının göçmenlik mahkemelerindeki ve cezaevlerindeki iş yükünü de azaltacağı görüşünde.

2018 yılı Ekim ayından bu yana başta El Salvador, Honduras ve Guatemala olmak üzere Orta Amerika ülkelerinden yüzbinlerce göçmen toplu olarak yola çıkarak sığınma talebinde bulunma umuduyla ABD’nin Meksika sınırına geldi. Bu durum karşısında ulusal kriz ilan eden Başkan Trump’ın göçmen politikaları özellikle Demokratların cephesinde eleştirilerin odağı olmaya devam ediyor.

