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‘Trump’ın Göçmenlik Planının Hayata Geçmesi Çok Zor’

02.06.2019 06:12 | Son Güncelleme

New York Barosu göçmenlik avukatı Arda Beşkardeş, Trump’ın yeni göçmenlik planının hayata geçmesinin çok zor olduğunu, bu planın tasarılaşıp kabul edilmesi halinde Amerikan anayasasına uymayan birçok içerik taşıdığı için yargı tarafından engellenebileceğini savundu

‘Trump’ın Göçmenlik Planının Hayata Geçmesi Çok Zor’

Başkan Donald Trump yaklaşık iki hafta önce açıkladığı yeni göçmenlik planında ülkeye kabul edilecek göçmenlerin kabul süreçlerinde aile bağları ve insani ihtiyaç faktörünü azaltırken, onun yerine liyakate dayalı bir puan sistemin getirilmesinin amaçlandığını söylemiş, yeşil kart piyangosunun ise kaldırılacağı haberini vermişti.

Trump planın iki hedefi olduğunu, birincisinin yasadışı göçü önlemek ve sınırı güçlendirmek, ikincisinin de yeni bir yasal göç sistemi oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump’ın göçmenlikle ilgili yeni planı ve şimdiye kadar göçmenlik konusunda gerçekleştirdiği uygulamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.

New York Barosu göçmenlik avukatı Arda Beşkardeş, Trump’ın yeni göçmenlik planının hayata geçmesinin çok zor olduğunu, bu planın tasarılaşıp kabul edilmesi halinde Amerikan anayasasına uymayan birçok içerik taşıdığı için yargı tarafından engellenebileceğini savundu.

Avukat Beşkardeş, Trump’ın göçmenlik planını açıklaması sonrasında birçok kişinin korkuya kapıldığını belirterek, “Öncelikle altını çiziyorum şu an değişmiş hiçbir şey yok. Trump’ın göçmenlik yasası planıyla ile ilgili şu anda mevcut kanunlarda değişen hiçbir şey yok. Şu anda Kongre’de bekleyen bir yasa tasarısı yok. Şu an sadece Trump’ın bu spektrum içerisinde, bu kalemleri göz önüne alarak ‘bir yasa tasarısı hazırlayın’ diye bir teklifi var. Haber çıktığı zaman insanlar yasalar değişti diye çok korktular. Şu anda bir yasa değişmiş değil, ama Trump’ın yasanın nasıl değişmesini istediği yönünde elimizde bir veri var. Bu uzun bir yol. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Aylarca hatta yıllarca sürebilir” dedi.

Arda Beşkardeş, Başkan Trump’ın yeni göçmenlik planının şimdiye kadar olan uygulamalarını ve bundan sonra olabilecekler konusundaki düşüncelerini VOA Türkçe’ye değerlendirdi.

Beşkardeş, Trump’ın yeni planını şöyle değerlendirdi: “Bunlar yirmi yıldır konuşulan şeyler. Bunların çoğu yeni şeyler değil esasında. Yüzde sekseni eski şeyler yüzde yirmisi yeni şeyler. En önemli değişiklik Amerikan Yeşil Kart sisteminin puan sistemine dönüşmesi. Kanada ve Avusturalya gibi ülkeler bunu yapıyor. İnsanları niteliklerine göre ayırıyor. Yabancı dil biliyorsa şu kadar puan gibi. Bu aslında güzel bir sistem. Objektif bir sistem ve hakkaniyetli bir sistem. Trump bu plana ayrıca insanların ekonomik gücünü de ekledi. Yeşil Kart piyangosunu ortadan kaldırmak istedi” dedi.

​“Göçmenlik işlemleri kasıtlı olarak yavaşlatılıyor öğrenciler çok zor durumda”

Avukat Beşkardeş ABD’de Trump’ın başkan olması sonrasında tüm göçmenlik işlemlerinin kasıtlı olarak yavaşlatıldığını belirtti. Beşkardeş uygulamadaki değişikliklerin şu anda can yaktığını belirterek özellikle ABD’deki öğrencilerin bu uygulamalar nedeniyle çok zor durumda kaldıklarını kaydetti. Şu anda göçmenlik işlemlerinin yurtdışındaki Amerikan temsilciliklerine bilinçli olarak kaydırıldığını belirterek, “Yapmaya çalıştığı şey siz bir göçmenlik hakkı istiyorsanız ‘gidin kendi ülkenizden alın bunu’ diyor. İşleri yavaşlatarak kağıt üzerinde değişiklikler ve kağıt altındaki değişikliklerle bunlar yapılıyor. ‘Öğrenciysen burada mayın tarlasında olacağına git Türkiye’den vizeni al’ diyor. ‘Evlendin, Green Card alacaksın burada 2,5

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