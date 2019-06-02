‘Trump’ın Göçmenlik Planının Hayata Geçmesi Çok Zor’

Başkan Donald Trump yaklaşık iki hafta önce açıkladığı yeni göçmenlik planında ülkeye kabul edilecek göçmenlerin kabul süreçlerinde aile bağları ve insani ihtiyaç faktörünü azaltırken, onun yerine liyakate dayalı bir puan sistemin getirilmesinin amaçlandığını söylemiş, yeşil kart piyangosunun ise kaldırılacağı haberini vermişti.

Trump planın iki hedefi olduğunu, birincisinin yasadışı göçü önlemek ve sınırı güçlendirmek, ikincisinin de yeni bir yasal göç sistemi oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Donald Trump’ın göçmenlikle ilgili yeni planı ve şimdiye kadar göçmenlik konusunda gerçekleştirdiği uygulamalarla ilgili tartışmalar sürüyor.

New York Barosu göçmenlik avukatı Arda Beşkardeş, Trump’ın yeni göçmenlik planının hayata geçmesinin çok zor olduğunu, bu planın tasarılaşıp kabul edilmesi halinde Amerikan anayasasına uymayan birçok içerik taşıdığı için yargı tarafından engellenebileceğini savundu.

Avukat Beşkardeş, Trump’ın göçmenlik planını açıklaması sonrasında birçok kişinin korkuya kapıldığını belirterek, “Öncelikle altını çiziyorum şu an değişmiş hiçbir şey yok. Trump’ın göçmenlik yasası planıyla ile ilgili şu anda mevcut kanunlarda değişen hiçbir şey yok. Şu anda Kongre’de bekleyen bir yasa tasarısı yok. Şu an sadece Trump’ın bu spektrum içerisinde, bu kalemleri göz önüne alarak ‘bir yasa tasarısı hazırlayın’ diye bir teklifi var. Haber çıktığı zaman insanlar yasalar değişti diye çok korktular. Şu anda bir yasa değişmiş değil, ama Trump’ın yasanın nasıl değişmesini istediği yönünde elimizde bir veri var. Bu uzun bir yol. Bu hemen olabilecek bir şey değil. Aylarca hatta yıllarca sürebilir” dedi.