Trump’ın Golan Açıklamasına Tepki Yağıyor

Kararı “sorumsuzca” olarak niteleyen Suriye hükümeti Trump’ın bu adımının “uluslararası barış ve istikrara yönelik tehdit” olduğunu savundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı Trump’ın açıklamasının “ABD’nin körü körüne Siyonist mevcudiyetin etkisi altında kaldığını doğruluyor. Bu açıklama Golan’ın Arap ve Suriye toprağı olduğu ve öyle kalmaya devam edeceği gerçeğini değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 200 ülke ve bölgedeki insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği raporunda Golan Tepeleri için “İsrail işgali altındaki” ifadesi yerine “İsrail kontrolundaki” ifadesini kullanmıştı. Bir hafta sonra Başkan Trump Twitter’dan “Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma zamanı geldi” mesajını paylaşmıştı.

Suriye, Türkiye ve İran kararı uluslararası barışa tehdit olarak niteledi. Fransa da kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Başkan Donald Trump’ın İsrail-Suriye sınırında İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini tanıyacağı yönündeki açıklamasına çok sayıda ülkeden tepki geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında “Şam Golan’ın mümkün olan her yolun kullanılarak özgürleştirilmesi konusunda şimdi daha da istekli” denildi.

Suriye hükümeti Trump’ın açıklamasının “Amerika’nın uluslararası meşruiyete saygı duymadığını, başta BM Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukukun kararlarını ihlal ettiğini, uluslararası barış ve istikrarı tehdit ettiğini” savundu.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bahram Ghasemi de “Trump’ın kişisel ve keyfi kararlarının bölgeyi yeni bir krize sürüklediği” açıklamasını yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt de Amerika’nın tavrını eleştirdi, “Karar uluslararası meşruiyetin dışında. Ne kadar önemli olursa olsun hiçbir ülke böyle bir karar alamaz” dedi.

Türkiye’den de karara tepki geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Trump’ın talihsiz açıklamasının bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdiğini” vurguladı. Erdoğan, “Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz” diye konuştu. Mısır da yazılı bir açıklama yaparak Golan’ın işgal altında bir Arap toprağı olduğunu vurguladı, uluslararası kararlara saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.