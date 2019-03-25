HABER

"Trump'ın Golan kararı barış çabalarını baltalıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 21:51 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanlığı: "Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltalamaktır"

Lübnan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltalamaktır." ifadesi kullanıldı.

İşgal edilen toprakların geri verilmemesi halinde barıştan söz edilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri, Suriye Arap topraklarıdır ve hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmesi de mümkün değildir. Aynı şekilde hiçbir ülkenin, tarih sahteciliğiyle bir ülkenin topraklarını üçüncü bir ülkeye vermesi de mümkün değildir." denildi.

İsrail'in güvenliğini ancak kapsamlı ve adil bir barışta bulabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ise şiddet ve zorbalıkla ele geçirdiği topraklarla nüfuzunu genişleteceğine inanıyorsa kendisini daha çok yalnızlığa sevk eder ve yeni askeri hezimetlerle karşılaşır. O zaman kendisinin gücü ve ırkçılığının da bir faydası olmayacak. Aynı şekilde şiddetle kınadığımız Gazze Şeridi'ne yönelik yeni savaşı da kendisine fayda sağlamayacak."

- Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (2)Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (2)
İbrahim Kalın: Barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdürİbrahim Kalın: Barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Golan Tepeleri Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.