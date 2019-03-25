"Trump'ın Golan kararı barış çabalarını baltalıyor"

Lübnan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması, uluslararası hukukun tüm kurallarına aykırı olmasının yanı sıra adil bir barışı sağlama yönündeki çabaları da baltalamaktır." ifadesi kullanıldı.

İşgal edilen toprakların geri verilmemesi halinde barıştan söz edilemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Golan Tepeleri, Suriye Arap topraklarıdır ve hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmesi de mümkün değildir. Aynı şekilde hiçbir ülkenin, tarih sahteciliğiyle bir ülkenin topraklarını üçüncü bir ülkeye vermesi de mümkün değildir." denildi.

İsrail'in güvenliğini ancak kapsamlı ve adil bir barışta bulabileceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ise şiddet ve zorbalıkla ele geçirdiği topraklarla nüfuzunu genişleteceğine inanıyorsa kendisini daha çok yalnızlığa sevk eder ve yeni askeri hezimetlerle karşılaşır. O zaman kendisinin gücü ve ırkçılığının da bir faydası olmayacak. Aynı şekilde şiddetle kınadığımız Gazze Şeridi'ne yönelik yeni savaşı da kendisine fayda sağlamayacak."