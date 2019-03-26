"Trump'ın Golan Tepeleri kararı boş hükmündedir"

Somali, ABD'nin 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararının geçersiz ve boş hükmünde olduğunu bildirdi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti, Golan Tepeleri'nin tüm uluslararası meşru kararlara göre yasa dışı şekilde İsrail tarafından işgal edilen, Suriye'ye ait bir toprak parçası olduğu noktasındaki sabit duruşunu teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Güç kullanarak toprak kazanmayı kabul etmeyen Birleşmiş Milletler kararına saygı duyulması için uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 242 ve 497 sayılı kararlarının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini kabul eden, uluslararası kanunu ihlal eden, barış süreci, güvenlik ve istikrarı baltalayan, Orta Doğu'daki gerilimi artıran herhangi bir karar, tarafımızca geçersiz ve boş hükmündedir."

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı