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"Trump'ın Golan Tepeleri kararı boş hükmündedir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

Somali Dışişleri Bakanlığı: - "İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini kabul eden, uluslararası kanunu ihlal eden, barış süreci, güvenlik ve istikrarı baltalayan, Orta Doğu’daki gerilimi artıran herhangi bir karar, tarafımızca geçersiz ve boş hükmündedir"

Somali, ABD'nin 1967'den beri İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıma kararının geçersiz ve boş hükmünde olduğunu bildirdi.

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti, Golan Tepeleri'nin tüm uluslararası meşru kararlara göre yasa dışı şekilde İsrail tarafından işgal edilen, Suriye'ye ait bir toprak parçası olduğu noktasındaki sabit duruşunu teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Güç kullanarak toprak kazanmayı kabul etmeyen Birleşmiş Milletler kararına saygı duyulması için uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 242 ve 497 sayılı kararlarının gerekliliğine vurgu yapmaktadır. İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini kabul eden, uluslararası kanunu ihlal eden, barış süreci, güvenlik ve istikrarı baltalayan, Orta Doğu'daki gerilimi artıran herhangi bir karar, tarafımızca geçersiz ve boş hükmündedir."

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında Golan Tepeleri konusundaki kararlarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Türkiye, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği ve diğer birçok ülke ve uluslararası kurum, ABD yönetiminin tek taraflı kararını tanımadığını duyurmuştu.

"Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalayan Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Golan Tepeleri Somali

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