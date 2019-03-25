Trump’ın ‘Golan Tepeleri’ Kararına Ankara’dan Tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olduğu iddiasındaki kararnameyi imzalaması Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı. Ankara bunun uluslararası hukuka aykırı bir adım olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter mesajı aracılığıyla yaptığı açıklamada, “ABD’nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail’in Gazze’yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ilk önce konuya ilişkin Twitter’dan değerlendirmede bulundu ve “ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak” açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, yerel seçimler dolayısıyla faaliyetler yürüttüğü Antalya’da yaptığı konuşmada da ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu’ya seçim kazandırma hamlesinde bulunduğunu kaydetti ve Türkiye’nin bunu tanımayacağı mesajını verdi. İsrail’de gerçekleşecek seçim dönemini işaret ederek, ABD’nin Netanyahu’ya destek vermeye çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bu imza İsrail’in işgalini meşrulaştırmaz. Karar İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacak gerilimi daha arttıracak. O topraklar Suriye’ye aittir. ABD’nin hukuk tanımaz kararlarını kabul etmiyoruz. Türkiye sonuna kadar gereğine yapacaktır, uluslararası camiayla bir araya hareket edecektir. BM dahil her türlü platformda ne gerekiyorsa onu da yapacağız” diye konuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Adana’daki konuşmasında, “Orası (Golan Tepeleri) İsrail toprağı değildir. Orası Suriye toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır. Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

