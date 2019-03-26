Trump’ın Golan Tepeleri kararına tepki yağıyor

Trump’ın kararına bazı Arap ülkeleri ile Kanada ve BM de tepki gösterdi.ABD Başkanı Donald Trump’ın, işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri’ndeki İsrail egemenliğini tanıyan kararnameyi imzalamasına Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ABD Yönetimi’nin İsrail tarafından 1967 yılından bu yana işgal altında tutulan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi. Açıklamada, İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgaline karşı çıkan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı hatırlatılarak, İsrail’in bölgede egemenliğinin tanınmasının “uluslararası hukukun vahim bir ihlali” olduğu vurgulandı. Trump’ın aldığı bu kararın “ABD Yönetimi’nin Ortadoğu’da çözümün değil, sorunun parçası olmaya yönelik tutumunu sürdürmekte olduğunu göstermektedir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Suriye’nin ve tüm bölgelerinin toprak bütünlüğüne önem atfeden” Türkiye açısından bu kararın “tamamen hükümsüz” olduğunun altı çizildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter üzerinden Trump’ın kararına tepki göstererek, bunun “İsrail’in ilhakını asla meşrulaştırmayacağını” söyledi. Suriye, Lübnan ve Suudi Arabistan’dan tepki Suriye hükümeti de ABD’nin İsrail Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini resmen tanımasına tepki gösterdi. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “ABD Başkanı’nın Suriye’deki Golan Tepeleri’nin ilhakını tanıması, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yapılan açık bir saldırıdır” dedi. Suriye’nin komşusu Lübnan da, Başkan Trump’ın kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi haber ajansı NNA tarafından yayınlanan açıklamasında, bu kararın “uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal ettiği” ve “barışın sağlanması için gösterilen bütün çabalara zarar verdiği” vurgulandı. Açıklamada, Golan Tepeleri’nin Suriye-Arap toprağı olduğu belirtilerek, hiçbir kararın bu gerçeği değiştirmeyeceğinin altı çizildi. ABD’nin müttefikleri arasında sayılan Suudi Arabistan da, ABD’nin kararını “kınadı.” Suudi resmi haber ajansında yayınlanan açıklamada, Suudi Arabistan bunu kararı “kesinlikle kabul etmeyeceği” belirtilerek, ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan kararın “kınandığı” vurgulandı.