Trump’ın Görevden Aldığı Büyükelçi Kongre’de İfade Veriyor

Başkan Trump hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında ABD Kongresi’nde halka açık oturumların ikincisi yapılıyor. Bugünkü oturumda önemli kilit isimlerden ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi ifade veriyor
Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında ABD Kongresi’nde halka açık olarak düzenlenen oturumda Cuma günü önemli bir isim ifade veriyor. Trump’ın görevden aldığı ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç “Benim görevim ABD dış politikasını uygulamaktı, başka gündemim yoktu” dedi.
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Yovanoviç’in adı, Başkan Donald Trump’ın 25 Temmuz günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı ve kendisi hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan telefon görüşmesinde geçmişti. Söz konusu telefon görüşmesinin yayınlanan dökümüne göre, Trump bugüne kadar diplomat olarak hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde görev yapan Ukrayna Büyükelçisi için “kötü haber” ifadesini kullanmış, başına bazı şeyler gelebileceğini ima etmişti. Döküme göre, Zelenski de Trump’a Yovanoviç’in kötü bir büyükelçi olduğu görüşüne “Yüzde 100 katıldığını” söylemişti.
ABD’nin görevden alınan Ukrayna Büyükelçisi 11 Ekim’de Kongre’de kapalı kapılar ardında verdiği ifadede Trump’ın şahsi avukatı Rudy Guiliani’nin kendisini “tartışmalı amaçlarla” hedef aldığını, Trump’ın da kendisini asılsız iddialar sebebiyle görevden aldığını söylemişti. ABD’li diplomat, kendisinin Trump’a sadık olmadığı iddialarını da reddetmişti.
“Görevim dış politika önceliklerini uygulamaktı, başka gündemim yoktu”
Yovanoviç, Cuma günü Kongre’de halka açık olarak yapılan oturumdaki açılış konuşmasında, diplomat olarak 30 yıl hizmet verdiğini, görevinin ABD’nin dış politika önceliklerini uygulamak olduğunu ve başka bir gündemi olmadığını vurguladı.
Bugüne kadar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde görev yaptığını, üç Cumhuriyetçi başkanı diplomat olarak temsil ettiğini, parti çizgisinde davranış göstermenin kariyer diplomat göreviyle uyuşmadığının altını çizdi.
“Karalama kampanyasına anlam veremedim”
Yovanoviç, Obama yönetiminin kendisinden Trump’ın 2016 başkanlık seçimindeki Demokrat rakibi Hillary Clinton kampanyası için çalışmasını ya da Trump kampanyasına zarar vermesini istemediğini söyledi.
Başkan Trump’ın şahsi avukatı Rudy Guiliani’nin kendisini neden hedef aldığına, kendisi hakkında neden bir karalama kampanyası başlattığına anlam veremediğini söyledi.
Yovanoviç, görev yaptığı Ukrayna için “Şu anda ülke bir mücadele alanı. Tarih henüz orada yazılmadı. Ukrayna’nın Rusya’nın yörüngesinden çıkması mümkün” ifadelerini kullandı, ABD’nin Ukrayna politikasının darmadağın olduğunu savundu.
ABD'nin görevden alınan Ukrayna Büyükelçisi ifade verirken, Başkan Donald Trump da Twitter'dan eleştirilerini sürdürdü. Trump, “Marie Yovanoviç’in bulunduğu her yer kötüye gitti. Somali’de (göreve) başladı, ne oldu? İleri saralım Ukrayna’ya gitti, yeni Ukrayna lideri kendisiyle yaptığım ikinci telefon görüşmesinde onun hakkında olumsuz konuştu. Büyükelçileri atamak ABD Başkanı’nın mutlak hakkıdır” diye yazdı.
"Başkan’ın arzusu doğrultusunda hizmet etmek’ diyorlar. ABD önceki yönetimlerden farklı olarak daha güçlü bir dış politikaya sahip. Buna kısaca “Önce Amerika” diyoruz. Bununla birlikte ben Ukrayna için Obama’ya kıyasla daha fazla şey yaptım” ifadelerini kullandı.
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