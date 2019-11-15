Trump’ın Görevden Aldığı Büyükelçi Kongre’de İfade Veriyor

ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Yovanoviç’in adı, Başkan Donald Trump’ın 25 Temmuz günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı ve kendisi hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan telefon görüşmesinde geçmişti. Söz konusu telefon görüşmesinin yayınlanan dökümüne göre, Trump bugüne kadar diplomat olarak hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde görev yapan Ukrayna Büyükelçisi için “kötü haber” ifadesini kullanmış, başına bazı şeyler gelebileceğini ima etmişti. Döküme göre, Zelenski de Trump’a Yovanoviç’in kötü bir büyükelçi olduğu görüşüne “Yüzde 100 katıldığını” söylemişti.

Başkan Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması kapsamında ABD Kongresi’nde halka açık olarak düzenlenen oturumda Cuma günü önemli bir isim ifade veriyor. Trump’ın görevden aldığı ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Marie Yovanoviç “Benim görevim ABD dış politikasını uygulamaktı, başka gündemim yoktu” dedi.

ABD’nin görevden alınan Ukrayna Büyükelçisi 11 Ekim’de Kongre’de kapalı kapılar ardında verdiği ifadede Trump’ın şahsi avukatı Rudy Guiliani’nin kendisini “tartışmalı amaçlarla” hedef aldığını, Trump’ın da kendisini asılsız iddialar sebebiyle görevden aldığını söylemişti. ABD’li diplomat, kendisinin Trump’a sadık olmadığı iddialarını da reddetmişti.

“Görevim dış politika önceliklerini uygulamaktı, başka gündemim yoktu”

Yovanoviç, Cuma günü Kongre’de halka açık olarak yapılan oturumdaki açılış konuşmasında, diplomat olarak 30 yıl hizmet verdiğini, görevinin ABD’nin dış politika önceliklerini uygulamak olduğunu ve başka bir gündemi olmadığını vurguladı.

Bugüne kadar hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat yönetimlerde görev yaptığını, üç Cumhuriyetçi başkanı diplomat olarak temsil ettiğini, parti çizgisinde davranış göstermenin kariyer diplomat göreviyle uyuşmadığının altını çizdi.

“Karalama kampanyasına anlam veremedim”

Yovanoviç, Obama yönetiminin kendisinden Trump’ın 2016 başkanlık seçimindeki Demokrat rakibi Hillary Clinton kampanyası için çalışmasını ya da Trump kampanyasına zarar vermesini istemediğini söyledi.