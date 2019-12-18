Trump'ın görevden alınma süreci: ABD başkanları için azil süreci (impeachment) nasıl işliyor?

Trump hakkında daha önce Rusya'nın ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda azil sürecinin başlatılabileceği belirtiliyordu. Ancak soruşturmada Trump'ın suç işlediği konusunda kesin bir kanı oluşmadığı için süreç de başlatılamamıştı.

Bugün yapılacak oylamada Trump'le ilgili sürecin Senato'ya sevk edilip edilmemesine karar verilecek. Senato'ya sevk edilmesi halinde "mahkeme" tarzı bir süreç yaşanacak. Başkan'ın görevden alınması için Senato'nun üçte iki çoğunlukla karar vermesi gerekiyor.

Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ile ilgili yolsuzluk soruşturması açmayı istediği iddiaları nedeniyle kanuna aykırı davrandığı gerekçesiyle azil soruşturması başlatıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump ile ilgili yürütülen azil sürecinin devam edip etmemesiyle ilgili oylamayı bugün yapacak.

Trump ise iddiaları reddediyor ve Demokratları "cadı avına" çıkmakla suçluyor.

Azil sürecini başlatan iddiaların odağında Trump'ın kısa bir süre önce Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor. İddialara göre, Trump, Zelenskiy'den Biden ve oğlunun Ukrayna'daki şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istedi.

Trump, Zelenskiy ile görüşmesinde Biden konusunu gündeme getirdiğini kabul ediyor ancak yolsuzluk soruşturması istediğini reddediyor. Beyaz Saray, bugün konuşmanın sansürsüz ve tam deşifresini yayınlayacağını açıkladı.

ABD'de başkanların azil süreci nasıl işliyor, karar nasıl alınıyor?

ABD Anayasası, Kongre'ye başkanın üç kategoriden en az birince suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi veriyor.

Bu suçlar; ABD'nin düşmanı olan bir ülkeye yardım etmek olarak tanımlanan "ihanet", siyasi fayda karşılığında para ya da hediye kabul etmeyi içeren "rüşvet" ve "ağır ve vahim suç" işlemek ya da "başka kötü davranışta" bulunmak olarak sıralanıyor.

"Ağır ve vahim suç ya da başka kötü davranış" ile tam olarak neyin kast edildiği ise yasalarda yer almıyor.