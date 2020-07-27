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  4. Trump'ın güvenlik danışmanı korona pozitif çıktı

Trump'ın güvenlik danışmanı korona pozitif çıktı

27.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın korona testi pozitif çıktı.

Trump'ın güvenlik danışmanı korona pozitif çıktı

O’Brien böylece ABD’de koronavirüse yakalanan en üst düzey Beyaz Saray yetkilisi oldu.ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın korona testi pozitif çıktı. O’Brien böylece ABD'de koronavirüse yakalanan en üst düzey Beyaz Saray yetkilisi oldu.

O'Brien'ın virüse yakalandığı olaydan haberdar olan ancak isminin açıklanmasını istemeyen iki kişi tarafından basına sızdırıldı. Beyaz Saray da O'Brien'ın testinin pozitif çıktığını ve Kovid-19 semptomlarını hafif bir biçimde gösterdiğini doğruladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada O'Brien'ın "kendisini izole ettiği ve dışarıda güvenli bir yerden çalışmayı sürdürdüğü" belirtildi. Açıklamada ayrıca Başkan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in virüse maruz kalma riski taşımadığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtildi.

O'Brien'ın koronavirüse yakalandığı yönündeki haber ilk Bloomberg’de yer almıştı. Haberde O'Brien'ın ailevi bir etkinlik sonrasında virüse yakalandığı belirtilmişti. Daha önce de Trump'ın özel bir hizmetlisinin ve Pence’in basın sekreterinin korona pozitif olduğu öğrenilmişti.

ABD'de Beyaz Saray üst düzey çalışanlarının yanı sıra Başkan ve Başkan Yardımcısı ile yakın temasa giren herkes her gün koronavirüs testine tabi tutuluyor.

AP/ EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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