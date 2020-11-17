Trump’ın Güvenlik Danışmanından Geçiş Süreci Sözü

Trump, başkanlık seçimlerini kazandığını iddia etmeyi sürdürürken, ulusal güvenlik danışmanı seçilmiş başkan Joe Biden’ın yönetimine "çok profesyonel bir geçiş süreci" sözü verdi.

Robert O'Brien, bu yorumu Katar'ın kısmen ev sahipliği yaptığı Küresel Güvenlik Forumu’nda yaptı.

Forumda haber kuruluşu The Hill'in genel yayın yönetmeni Steve Clemons'a konuşan O'Brien, mahkemelerin yaygın bir sahtekarlık olduğuna karar vermesi durumunda Trump'ın ikinci bir dönem kazanması olasılığına açık kapı bıraktı.

O'Brien, "Kazananın Biden-Harris ikilisi olduğu belirlenirse- elbette şimdilik böyle görünüyor - Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çok profesyonel bir geçiş süreci gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Bu mevkileri dolduracak çok profesyonel kişiler gelecek" dedi.

Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı, "En çekişmeli dönemlerde bile bayrağı devrettik ve barışçı, başarılı geçiş süreçleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

Biden ve Harris’e, ekiplerini ve politikalarını oluşturmak için ihtiyaç duydukları zamanın verilmesi gerektiğini de belirten O'Brien, "Yeni bir yönetim varsa, gelmek ve politikalarını uygulamak için biraz zamanı hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.