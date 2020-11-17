Trump’ın Güvenlik Danışmanından Geçiş Süreci Sözü

Trump, başkanlık seçimlerini kazandığını iddia etmeyi sürdürürken, ulusal güvenlik danışmanı seçilmiş başkan Joe Biden’ın yönetimine "çok profesyonel bir geçiş süreci" sözü verdi.
Robert O'Brien, bu yorumu Katar'ın kısmen ev sahipliği yaptığı Küresel Güvenlik Forumu’nda yaptı.
Forumda haber kuruluşu The Hill'in genel yayın yönetmeni Steve Clemons'a konuşan O'Brien, mahkemelerin yaygın bir sahtekarlık olduğuna karar vermesi durumunda Trump'ın ikinci bir dönem kazanması olasılığına açık kapı bıraktı.
O'Brien, "Kazananın Biden-Harris ikilisi olduğu belirlenirse- elbette şimdilik böyle görünüyor - Ulusal Güvenlik Konseyi'nden çok profesyonel bir geçiş süreci gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Bu mevkileri dolduracak çok profesyonel kişiler gelecek" dedi.
Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı, "En çekişmeli dönemlerde bile bayrağı devrettik ve barışçı, başarılı geçiş süreçleri gerçekleştirdik" diye konuştu.
Biden ve Harris’e, ekiplerini ve politikalarını oluşturmak için ihtiyaç duydukları zamanın verilmesi gerektiğini de belirten O'Brien, "Yeni bir yönetim varsa, gelmek ve politikalarını uygulamak için biraz zamanı hak ediyorlar” ifadelerini kullandı.
O'Brien'ın sözleri Biden’ın seçim zaferini kesin doğrular değildi; mülakat boyunca, geçiş sürecinin ancak "mevcut davalar başkanın lehine gelişmezse" gerçekleşeceğini kaydetti.
Bununla birlikte O'Brien'ın açıklamaları, Biden'ın 3 Kasım'daki oylamada kazandığını kabul eden üst düzey bir yönetim yetkilisinin şimdiye kadarki en doğrudan ifadesi arasında yorumlandı.
O'Brien tonu ve mesajıyla, Trump yönetimindeki tek geçişin "ikinci bir Trump yönetimine" geçiş olacağını söyleyen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinden büyük ölçüde farklı bir çizgi sergiledi.
Trump, resmi olmayan sonuçlara göre kaybettiğinden bu yana Twitter'da ya da başka platformlarda seçimler hakkında kanıt sunmadan usulsüzlük iddialarında bulundu. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerden yetkililer, uluslararası gözlemciler gibi seçimlerin iyi gittiğini söyledi. Federal Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi de "3 Kasım seçimleri Amerikan tarihindeki en güvenli seçimdi" açıklamasını yaptı.
Forumdaki mülakatta birkaç kez geçiş sürecinden bahseden O’Brien, Bahreyn, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail’le yaptığı son normalleşme anlaşmalarından da, "Başkan’ın görevden ayrılırken geride bırakacağı büyük bir miras" olarak söz etti.
O'Brien ayrıca, Katar Havayolları’nın yıllardır süregelen bir siyasi tartışmanın ortasında, Trump'ın başkanlığının sona ermesinden önce "önümüzdeki 70 gün içinde" Arap ülkelerinin boykotunu aşabileceğini umduğunu söyledi. Ancak Doha ile Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE arasında gerginliğin azaldığına dair hiçbir işaret yok.
“Suriye’deki Amerikalı gazeteci için çalışmalar sürüyor”
Trump yönetimindeki dördüncü ulusal güvenlik danışmanı olan O'Brien, daha önce rehine işleri özel temsilcisi olarak görev yapmıştı. O'Brien, 2012'de Suriye'deki iç savaşı takip ederken ortadan kaybolan ve Şam yönetiminin elinde olduğuna inanılan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkındaki soruya da ABD'nin bu kişiyi eve geri götürmek için her yolu denediklerini söyledi.
O'Brien, "İster müttefikler aracılığıyla ister düşmanlar yoluyla olsun, her aracı kullanıyoruz. Onu geri almak istiyoruz, onun geri döndüğünü görmek istiyorum ve başkanın da görevden ayrılmadan önce onu tekrar görmek isteyeceğini biliyorum" ifadelerini kullandı.
Suriye, Tice'i tuttuğunu kabul etmiş değil. Lübnanlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tice hakkında yetkililerle görüşmek için Şam’a gittiğini söylemişti.