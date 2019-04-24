Trump'ın, Hafter'in Trablus saldırısını desteklediği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter ile yaptığı telefon görüşmesinde Hafter'in ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) yönelik operasyonunu desteklediğini söylediği iddia edildi.

Bloomberg haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Hafter ile yaptığı görüşmede ABD'nin BM tarafından tanınan Libya UMH yönetimini devirmesi konusunda Hafter'i desteklediğini belirttiği öne sürüldü.

Ayrıca isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç diplomat da Bloomberg'e Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Trump'ın Hafter ile telefon görüşmesinin Mısır lideri Abdulfettah Es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekilirken, bu iki ismin Trump'tan Hafter'e destek vermesini istedikleri öne sürüldü.