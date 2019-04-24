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Trump'ın, Hafter'in Trablus saldırısını desteklediği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 23:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Hafter ile yaptığı görüşmede ABD'nin BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini devirmesi konusunda Hafter'i desteklediğini belirttiği iddia edildi - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığı öne sürüldü - Trump'ın Hafter ile telefon görüşmesinin Mısır lideri Abdulfettah Es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekilirken, bu iki ismin Trump'tan Hafter'e destek vermesini istedikleri savunuldu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter ile yaptığı telefon görüşmesinde Hafter'in ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) yönelik operasyonunu desteklediğini söylediği iddia edildi.

Bloomberg haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Hafter ile yaptığı görüşmede ABD'nin BM tarafından tanınan Libya UMH yönetimini devirmesi konusunda Hafter'i desteklediğini belirttiği öne sürüldü.

Ayrıca isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç diplomat da Bloomberg'e Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un daha önce Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Trump'ın Hafter ile telefon görüşmesinin Mısır lideri Abdulfettah Es-Sisi ile Beyaz Saray'daki görüşmesi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekilirken, bu iki ismin Trump'tan Hafter'e destek vermesini istedikleri öne sürüldü.

Trump, 15 Nisan'da Hafter ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Beyaz Saray, Trump'ın Hafter'le "devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya'da barış ve istikrarı elde etme gereğini ele aldığını" açıklamıştı.

Açıklamada "Başkan, Mareşal Hafter'in terörle mücadeledeki rolünü ve Libya'nın petrol kaynaklarını korumadaki rolünü takdir etti ve ikili, Libya'nın istikrarlı bir demokratik siyasal sisteme geçişi için ortak bir vizyonu ele aldı." ifadelerine yer verilmişti.

Sisi ise 9 Haziran'da Beyaz Saray'da Trump'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Trump 14 Nisan'da Nahyan ile telefon görüşmesi yapmıştı.

- Libya'daki gelişmeler

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Libya Misyonu, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü ve bin 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), General Halife Hafter'i işlediği savaş suçları nedeniyle yargılamasını talep etmişti.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya, Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011'den bu yana uluslararası ve bölgesel güçlerin açıktan ya da perde arkasından desteğini alan siyasi gruplarla silahlı uzantılarının mücadelesine sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD General Hafter Libya Trump

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