Trump'ın hareket alanı daralacak mı?

Demokratların Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerden alması ne anlama geliyor? Dört maddede derledik.ABD'de düzenlenen ara seçimlerde muhalefetteki Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmeyi başarırken Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluğunu korudu. Demokratların bu kısmi başarısı Trump'ın bazı konularda hareket alanını daraltacak, bazı konularda ise Washington'daki günlük işleyişe etkisi olmayacak. Dört maddede derledik.

Yasamayı engelleme

ABD'de bütün yasaların Kongre'nin iki kanadında da onaylanması gerekiyor. Buna göre Demokrat Parti, Cumhuriyetçilerin bütün yasa önerilerini, dolayısıyla da Trump'ın ajandasını frenleyebilecek.

Örneğin Temsilciler Meclisi Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için talep ettiği 25 milyar doları bloke edebilir. Ayrıca Obama döneminde yürürlüğe giren sağlık reformunun budanması amacıyla Cumhuriyetçiler tarafından başlatılacak girişimleri de geri çevirebilir.

Görev dağılımı

Temsilciler Meclisi'nin Trump'ın personel politikasına müdahale imkânları ise sınırlı. Başkanın atayacağı hükümet üyeleri ve federal yargıçların Senato'da onaylanması yetiyor.