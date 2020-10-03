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Trump'ın Hastaneden İlk Mesajı: "İyi Gidiyor"

03.10.2020 18:33 | Son Güncelleme

Corona teşhisi sonrası tedavisine hastanede devam edilen Amerika Başkanı Donald Trump hastaneden paylaştığı ilk mesajında teşekkür etti

Trump'ın Hastaneden İlk Mesajı: "İyi Gidiyor"

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma gecesini Corona teşhisinin ardından tedbir amacıya kaldırıldığı Walter Reed Askeri hastanesinde geçirdi. Hastane’den paylaştığı ilk Twitter mesajında “İyi gidiyor, sanırım! Herkese teşekkürler. SEVGİLER!!!” yazdı.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, başkanın durumunun iyi olduğunu herhangi bir oksijen desteğine ihtiyaç duymadığını söyledi. Trump’a Remdesivir tedavisi uygulandığı bildirildi. Remdesivir, Amerika’da virüsün tedavisinde kullanılmak üzere ilk izin alan ilaç olarak biliniyor.

Sağlık uzmanları Başkan Donald Trump’ın yaşı ve kilosunun hastalığın seyrini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Corona virüsü tedavisinde yaş ile birlikte hastaneye yatma oranı artıyor. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre Trump’ın yaş grubundaki hastalar 18-29 yaşındakilere göre daha fazla hastanede tedavi altına alınıyor. Ölüm oranı ise yüzde 90 daha fazla.

Kendisine yapılan en son sağlık kontrolünde 1.91 boyunda 111 kilo olan Trump’ın beden kitle endeksi obezite alt sınırında bulunuyor. Bu da yine CDC verilerine göre hastaneye yatma riskini üçe katlıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi uzmanlarından Dr.Amesh Adalja’ya göre bu geçmişe sahip bir hastanın yakından izlenmesi gerekiyor. Ancak mevcut durumun ağır vakaya dönüşeceği anlamına gelmediğine de dikkat çekiyor.

Dr. Adalja, virüsün her hastada farklı bir seyir izlediğini, yüksek risk grubunda yer alan bazı kişilerin de hastalığı hafif atlatabilmesinin altında yatan nedenlerin hala bilinmediğini vurguluyor.

Başka kimler pozitif çıktı?

Trump’ın tedavisi sürerken Beyaz Saray yetkilileriyle yakın temas halindeki 10’dan fazla kişinin testi pozitif çıktı. Bu kişilerden 6’sının geçen Cumartesi günü Trump’ın Anayasa Mahkemesi Yargıcı olarak Amy Coney Barrett’i ilan ettiği etkinliğe katıldığı biliniyor. Yargıç Barrett’in testinin negatif olduğu bildirildi.

Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump dışında şu ana kadar yaptırdıkları testin sonucunun pozitif olduğu nu açıklayanlar arasında Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna McDaniel, Trump’ın başkanlık kampanuya sorumlusu Bill Stepien, Utah Senatörü Mike Lee, Kuzey Carolina Senatörü Thom Tillis ve Wisconsin Senatörü Ron Johnson bulunuyor.

Bu isimler dışında Cuma gecesi geç saatlerde Beyaz Saray eski danışmanlarından Kellyanne Conway de Corona testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ayrıca Beyaz Saray muhabiri üç gazeteci ve bir Beyaz Saray çalışanının daha virüse yakalandığı açıklandı.

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