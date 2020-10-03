Trump'ın Hastaneden İlk Mesajı: "İyi Gidiyor"

Amerika Başkanı Donald Trump, Cuma gecesini Corona teşhisinin ardından tedbir amacıya kaldırıldığı Walter Reed Askeri hastanesinde geçirdi. Hastane’den paylaştığı ilk Twitter mesajında “İyi gidiyor, sanırım! Herkese teşekkürler. SEVGİLER!!!” yazdı.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, başkanın durumunun iyi olduğunu herhangi bir oksijen desteğine ihtiyaç duymadığını söyledi. Trump’a Remdesivir tedavisi uygulandığı bildirildi. Remdesivir, Amerika’da virüsün tedavisinde kullanılmak üzere ilk izin alan ilaç olarak biliniyor.

Sağlık uzmanları Başkan Donald Trump’ın yaşı ve kilosunun hastalığın seyrini olumsuz etkileyebileceğini söylüyor. Corona virüsü tedavisinde yaş ile birlikte hastaneye yatma oranı artıyor. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre Trump’ın yaş grubundaki hastalar 18-29 yaşındakilere göre daha fazla hastanede tedavi altına alınıyor. Ölüm oranı ise yüzde 90 daha fazla.

Kendisine yapılan en son sağlık kontrolünde 1.91 boyunda 111 kilo olan Trump’ın beden kitle endeksi obezite alt sınırında bulunuyor. Bu da yine CDC verilerine göre hastaneye yatma riskini üçe katlıyor.