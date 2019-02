''Trump'ın hedefi, yeni bir nükleer anlaşma yapmak''

''ABD'nin, Sovyetler Birliği'ni durdurma sürecinin ceremesini çeken ülkelerden biri de Türkiye'dir. 1960'larda Jüpiter füzeleri İzmir'e yerleştirmişti. Ancak Rusya karşı hamle olarak Küba'ya bu füzelerin bir benzerini yerleştirince, 13 günlük büyük bir nükleer kriz yaşandı. Moskova ve Washington gizlice anlaşarak füzeleri karşılıklı çekti. Yani Türkiye'nin yanında Küba da bu krize kurban gitmiştir. Nükleer denge, 1945 sonrası BM sistemi ile her iki taraf adına en önemli caydırıcılık unsurudur. Daha sonraki süreci 1972'de Moskova'da, ABD Başkanı Richard Nixon ile Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev arasında imzalanan SALT-I Antlaşmasının getirdiği etki ile dünya ikinci bir barış sürecine girmiştir. Bu sürecin meyvesi ise Helsinki Nihai Senedi'nin imzalanması olmuştur."

- ''Rusya ile ABD arasında danışıklı bir dövüş var gibi''

Prof. Dr. Karaca şunları kaydetti:

''Ya da Trump, dünyayı buna mecbur kılmaya çalışacak. Çünkü, Avrupasından Asyasına, Afrikasından Güney Amerikasına kadar, bu anlaşmadan çekilme yönündeki kararın fazlasıyla tedirgin edici olduğunu verilen demeçlerden anlıyoruz. Bu arada dikkat ettiyseniz Trump'ın kararından sonraki süreçte ABD, Rusya'yı aykırı davranmakla suçlarken Ruslar da aynı tepkiyi ABD'ye karşı verdiler. Yani şöyle bir şey var esasında, anlaşma içinde bir danışıklı dövüş var gibi. Danışıklı dövüşten kastım şu, 'Ben yapıyorum ama sen de yapıyorsun. Şimdi nereden çıktı bu çekilme kararı?' söylemi var.

Ruslar diyor ki, ABD, Polonya ve Romanya'da MK41 dikey füze rampası konuşlandırdı. Bu INF'ye aykırıdır diyor. ABD de diyor ki, Rusya Cruise füzeleri üretiyorlar işte bu INF'ye aykırı. Dolayısıyla anlaşma içerisinde neyin aykırı, neyin aykırı olmadığı her iki taraf açısından ortak bir söyleme oturmuyor. Her iki taraf da birbirini suçluyor. Biz buradan ne çıkarıyoruz, bu anlaşmaya aykırı her iki taraf da bir şeyler üretiyor."