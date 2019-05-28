Trump’ın Hukuk Ekibinde Değişiklikler

Özel yetkili savcı Robert Mueller’ın 2016 seçim kampanyası sırasında Rusya’yla gizli işbirliği iddialarını araştırdığı soruşturmanın ardından bu kez de Kongre’de hakkında açılan çok sayıda soruşturmayla uğraşan Başkan Donald Trump avukatlardan oluşan hukuk ekibinde değişikliğe gidiyor.

Trump’ın ekibininin omurgasında yer alan iki isim Jay Sekulow ve Rudy Giuliani yerlerini koruyor. William Consovoy, Patrick Strawbridge, Marc Mukasey ve Stefan Passantino gibi dava takibi konusundaki yetenekleriyle bilinen isimlerse ekipte daha önemli görevler üstlenecek.

Başkan Trump Kongre’de yönetimi, ailesi, şirketi ve mali yükümlülükleriyle ilgili açılan soruşturmalarla karşı karşıya. Başkan bu soruşturmaları “taciz” olarak değerlendiriyor. Ancak bu süreçte birçok hukuki zorlukla karşı karşıya kalan Trump yönetimi Kongre celplerine uymayı ve Mueller raporunun tam halini açıklamayı reddetti. Beyaz Saray, eski ve yeni danışmanların Kongre oturumlarında ifade vermesine engel koydu.

Başkan’ın şirketi mahkeme celplerine karşı verilen mücadelede kendi avukatlarını kullandı. Bu isimler şimdi Trump’ın hukuk ekibinde daha önemli roller üstlenmeye hazırlanıyor. Manhattan bölgesinden adli savunma avukatı ve Giuliani’nin eski ortaklarından olan Mukasey, George W.Bush’un başkanlığı döneminde 2007-2009 yılları arasında Adalet Bakanlığı görevini yürütmüştü. Trump döneminde Beyaz Saray’ın eski avukatlarından olan Passantino ise daha sonra özel bir hukuk firmasına geçmişti.