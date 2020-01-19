Trump’ın Hukuk Ekibinden Azil Yorumu: 'Demokrasiye Saldırı'

Başkan Donald Trump’ı Senato’daki yargılama sırasında savunacak hukuk ekibi Trump’a yönelik azil suçlamalarıyla ilgili ilk resmi yanıtlarını yayınladı.

Ekip, bu suçlamaları demokrasiye karşı tehlikeli saldırı olarak niteledi.

Trump’ın savunma ekibinin hazırladığı belgede azil suçlamalarının bir suçu iddia etme konusunda başarısız olduğu ve 2020 başkanlık seçimlerini “küstah” bir etkileme denemesi olduğu kaydedildi.

Trump’ın hukuk ekibine Beyaz Saray hukuk danışmanı Pat Cipollone’yle Trump’ın kişisel avukatı Jay Sekulow liderlik ediyor.

Trump’ın hukuk ekibi, azile hem prosedür olarak hem de anayasal çerçevede karşı çıkıyor ve Başkan’ın yanlış bir şey yapmadığını kaydediyor.

Senato’daki yargılamanın açış argümanları Salı günü gerçekleştirilecek.

Başkan Donald Trump Amerikan tarihinde Senato’da yargılanan üçüncü başkan olacak.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi geçen ay Başkan Trump hakkında azil kararı almıştı.

Senato Trump’ın görevden alınıp alınmayacağına karar verecek.

Trump’ın görevden alınması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün oyu gerekiyor.

Bu olasılık neredeyse imakansız olarak niteleniyor.

Senato’da Cumhuriyetçiler’in Demokratlar’a karşı 53-47’lik üstünlüğü bulunuyor.

Senato’daki yargılamanın nasıl şekilleneceği belli değil. Demokratlar görgü tanıklarının dinlenmesinden yana ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.

