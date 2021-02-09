Trump'ın 2. azil davası bugün başlıyor

Trump, destekçilerini, Demokrat Partili Joe Biden'ın seçim zaferini tescillemek üzere toplanan Kongre’ye karşı isyana teşvikle suçlanıyor. 6 Ocak'ta yaklaşık 800 Trump destekçisi ABD Kongresi'nin güvenlik bariyerlerini aşmış, kapı ve pencereleri kırarak binanın içine girmiş, bazı Kongre üyelerinin ofislerini yağmalamış ve Kongre polisine mukavemet göstermişti. Olaylarda biri polis memuru beş kişi hayatını kaybetmişti. Eski Başkan Trump hakkındaki azil duruşmasını dinleyecek olan 100 Senatör, daha önce hiç yaşamadıkları bir durumla karşı karşıya. Bunun nedeni, 6 Ocak'taki Kongre kuşatması sırasında çoğu senatörün olaylara tanık olmuş ve kendi güvenlikleri için Senato'dan kaçmak zorunda kalmış olması. Trump'ın suçlu bulunması için Senato'da üçte ikilik çoğunluk şart. Senato'daki 50 Demokrat Partili senatörün tamamı eski Başkanın suçlu olduğu yönünde oy kullansa da, 17 Cumhuriyetçi senatörün de Demokratlar'ın çizgisinde oy kullanması gerekiyor. Görevini kötüye kullanma ve Kongre'nin işleyişini engelleme suçlamasıyla suçlanan Trump’ın, geçen yılki ilk azil davasında olduğu gibi aklanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak dava sonucu ne olursa olsun Trump, ABD tarihinde azledilmek üzere Senato'da iki kez yargılanan ilk başkan olacak. Trump, Kongre baskınından tam bir hafta sonra, 13 Ocak günü Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada "isyana teşvikle" suçlanmış ve hakkında azil kararıyla Senato'da yargılanma kararı alınmıştı. Temsilciler Meclisi'ndeki 222 Demokrat Partili Kongre üyesinin tamamı ve Demokratlar'a katılan 10 Cumhuriyetçi Partili, Trump'ın azledilmesi yönünde oy kullanmıştı. Joe Biden 20 Ocak'ta ABD'nin 46'ncı başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, Trump ise görev süresinin bitimiyle birlikte aynı gün Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesine yerleşmişti. Trump, Demokrat Partililer'in Senato'daki davada ifade vermesi çağrısını reddetti. Davanın bir hafta ya da daha uzun süre devam etmesi bekleniyor. Aralarında eski savcıların da bulunduğu 9 Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Senato'daki davada savcılık rolünü üstlenecek. Dokuz azil yöneticisi, davada, Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu olduğunu öne sürecek.

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın seçim zaferini tescillediği 6 Ocak günü destekçilerini Washington'da toplanmaya çağıran Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı konuşmada, seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yinelemişti. Bu konuşmadan kısa süre sonra destekçileri, Beyaz Saray önünden Kongre binasına doğru harekete geçmişti. Trump, bir saatten uzun süren konuşması sırasında destekçilerine Kongre binasına doğru yürüyüşe geçme çağrısı yapmış, "barışçı ve yurtsever şekilde sesinizi duyurun" demişti. Ancak Trump, konuşmasında destekçilerini teşvik edici ifadelere de yer vermiş, "Ülkemizin sabrı taştı. Buna artık katlanmayacağız. Hepinizin tekrar ettiği o sevilen sözleri söyleyeceğiz, hırsızlığı durduracağız ve savaşacağız. Deli gibi savaşacağız ve eğer deli gibi savaşmazsak artık bir ülkeniz olmayacak" sözleriyle destekçilerine seslenmişti. Temsilciler Meclisi azil yöneticileri, davadan önce hazırladıkları dosyada, artık görev başında olmasa da "Başkan Trump'ın 6 Ocak'taki olaylardaki sorumluluğu tartışılamaz. Eski Başkan'ın davranışlarının kabul edilemez olduğu, en açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmelidir" görüşünü savundu.

AZİL DAVASI ANAYASAYA AYKIRI MI? ABD Anayasası, "ağır suç ve kabahatlerden" suçlu bulunan hükümet yetkililerinin görevden uzaklaştırılmasını mümkün kılıyor. Trump'ı azil davasında savunacak iki deneyimli avukat, David Schoen ve Bruce Castor, Trump artık başkan olmadığı için görevden uzaklaştırılamayacağını, bu nedenle azil davasının ABD Anayasası'na aykırı olduğunu iddia ediyor. Trump'ın en sadık destekçilerinden Kentucky Senatörü Rand Paul, anayasal gerekçelerle azil davasını engellemeye çalışmış, ancak 5 Cumhuriyetçi Partili senatörün Senato'daki 50 Demokrat Partili senatöre katılmasıyla davanın Senato'da görülmesine karar verilmişti. Ancak bu oylama, Cumhuriyetçi senatörlerin çoğunun Trump'ın beraat etmesi yönünde oy kullanacaklarının ve eski Başkan'a verdikleri desteğin de bir göstergesi oldu. Rand Paul, Trump'ın suçlu bulunma olasılığının "sıfır" olduğunu söyledi. Üçte ikilik çoğunlukla Senato tarafından suçlu bulunması durumunda Trump'ın salt çoğunluğun oyuyla bir daha kamu görevine gelmesini engellemek mümkün.

İLK GÜN GÜNDEMİ NE? Davanın ilk gününde Trump'ın avukatlarının ve Temsilciler Meclisi üyesi azil yöneticilerinin davanın anayasaya uygunluğunu tartışması bekleniyor. Davanın devam etmesi yönünde karar çıkması beklenen oylamadan sonraysa Çarşamba gününden itibaren azil yöneticilerinin yargılama sürecini başlatması planlanıyor. İddia makamının kanıt olarak 6 Ocak'taki Kongre baskınına ait video görüntülerinden kesitler sunması bekleniyor. Bir sonraki aşama, Trump'ın avukatlarının yapacağı savunma olacak. Kongre liderlerinin Pazartesi günü vardıkları anlaşmaya göre hem iddia makamına hem de savunmaya iki gün boyunca 16'şar saat tanınacak. Avukatları, Trump'ın 6 Ocak'ta yaşananların sorumlusu olmadığını ortaya koyacaklarını söylüyor. Avukatlar, Pazartesi günü sundukları dosyada, Trump karşıtı Demokratlar'ın davasının "siyasi tiyatro oyunu" olduğunu, Trump'ın başkanlık seçiminin sonucuna karşı çıkarken anayasa güvencesi altındaki ifade özgürlüğünü kullandığını ve destekçilerini açık olarak barışçı protesto gösterilerinde bulunmaya teşvik ettiğini söyledi.