Trump'ın İkinci Azil Süreci Nasıl İşleyecek?

Temsilciler Meclisi'nin, geçen hafta ABD Kongresi'ni işgal eden destekçilerini cesaretlendirdiği gerekçesiyle Başkan Trump hakkında ikinci kez azil soruşturması başlatması bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılacak oylamada azil soruşturması açılması yönünde karar çıkması durumunda Trump, hakkında ikinci kez azil soruşturması açılan ilk ABD başkanı olacak. Daha önce Andrew Jackson, Bill Clinton ve Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturmaları, nihai oylama öncesinde incelemeler ve Kongre'de düzenlenen oturumlar nedeniyle aylarca sürmüştü. Ancak bu sefer Trump aleyhinde başlatılması muhtemel ikinci azil soruşturması kararının sadece bir hafta içinde alınması mümkün. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre baskınından sonra yaptığı açıklamada, "Harekete geçmeliyiz" mesajı verdi. Bu mesaja Demokrat Partililer'in yanısıra beş Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi de destek vereceklerini açıkladı. Cumhuriyetçi Parti kontrolundaki Senato'nun şimdilik azil duruşmalarına başlaması ve 3 Kasım seçimlerinin galibi Joe Biden 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlamadan önce Trump'ın suçlu bulunup-bulunmadığına ilişkin Senato'da oylama yapılması beklenmiyor. Ancak Demokrat Partililer yine de Temsilciler Meclisi'nde atılan bu adımın ülkeye önemli bir mesaj vereceğini düşünüyor.

Peki, Temsilciler Meclisi'nin görev başında bir haftası kalan Trump aleyhine azil sürecini başlatmasıyla birlikte süreç nasıl işleyecek? Azil sürecinin temelleri Azil süreci, normalde, azil soruşturmasının yapılmasıyla başlıyor ve soruşturma sonucunda elde edilen kanıtların Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na gönderilmesiyle devam ediyor. Oturumlar düzenleyen ve azil suçlamalarını tasarı haline getiren komisyon, bunları tüm Temsilciler Meclisi üyelerine iletiyor. Temsilciler Meclisi'nin 2019 yılında Trump hakkında Ukrayna Cumhurbaşkanı'yla ilişkilerini gerekçe göstererek başlattığı ve üç ay süren azil süreci, bu şekilde işlemişti. Bu sefer ise Temsilciler Meclisi'nin harekete geçmesi için önünde sadece birkaç gün var. Demokrat Partililer, Kongre üyelerinin büyük çoğunluğunun Trump'ın destekçilerine hitaben yaptığı konuşmayı dinlediği ve saldırgan kalabalık Kongre binasının etrafındaki emniyet kordonunu aşarak binaya girdiği sırada Kongre'de oldukları için olanlar hakkında soruşturma yapmaya gerek olmadığını düşünüyor. Bu nedenle Trump'ın görevden azledilmesi için hakkında dava açılmasına yönelik tasarı, Çarşamba günü doğrudan Temsilciler Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

Temsilciler Meclisi, Trump'ın görevden azledilmesine yönelik tasarıyı oyladıktan sonra azil gerekçeleri ve kanıtlar, Senato'ya gönderilecek. Senato'da azil duruşması görülecek ve Başkan'ın suçlu bulunması ya da beraat etmesi yönünde nihai oylama yapılacak. Süreç, 2020 Şubat ayı başında, Trump'ın ilk azil sürecinde Senato'da bu şekilde işlemişti. Azil gerekçeleri Demokrat Partililer, bugünkü oturumda Trump hakkında sadece tek bir azil gerekçesini ele alıyor. Bu gerekçe, "ayaklanmayı kışkırtma" olarak belirlendi. Demokrat Parti'den Rhode Island temsilcisi David Cicilline, California temsilcisi Ted Lieu ve Maryland temsilcisi Jamie Raskin tarafından hazırlanan azil gerekçesini içeren dört sayfalık metinde "Başkan Trump, ABD'nin ve hükümet kurumlarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Görevde kalmasına izin verildiği sürece ulusal güvenlik, demokrasi ve Anayasa'ya karşı bir tehdit unsuru olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı. Azil gerekçesinde ayrıca bu davranışların Trump'ın daha önce seçim sonucunu "değiştirme ve engelleme" yönündeki çabalarıyla örtüştüğü belirtildi. Metinde ayrıca Trump'ın Georgia Eyalet Genel Sekreteri'ne, Georgia'yı Biden'a kaybettikten sonra seçim sonucunu değiştirmek için kendisine gerekli sayıda oy bulması konusunda baskı yaptığı telefon görüşmesine de atıfta bulunuldu.

Trump'ın seçimlerin çalındığı ve geniş kapsamlı hile yapıldığı şeklindeki temelsiz iddiaları, Kongre'deki bazı Cumhuriyetçi Partililer ve Kongre'ye baskın düzenleyen destekçileri tarafından kabul görüyordu. Trump, Kongre baskınından hemen önce Beyaz Saray yakınında toplanan destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "sonuna kadar mücadele edin" mesajı vermişti. Trump destekçilerinin saldırısı sırasında Kongre'nin iki kanadı, 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarını onaylama oturumu yapıyordu. Baskın anında Cumhuriyetçi Partili bir grup üyenin Joe Biden'ın Arizona eyaletinde aldığı Seçiciler Kurulu oylarına yaptıkları itirazlar görüşülüyordu. Azil sürecine Cumhuriyetçi Parti desteği Salı günü Cumhuriyetçi Partili beş Temsilciler Meclisi üyesi, azil oylamasında Demokratlar'ın yanında yer alacaklarını açıkladı. Trump'ın 2019'daki azil sürecinde hiçbir Cumhuriyetçi, karara destek vermemişti. Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki üç numaralı ismi, eski Başkan George W. Bush'un yardımcısı Dick Cheney'nin kızı Wyoming eyaleti temsilcisi Liz Cheney de azil sürecine destek vereceğini açıkladı ve "Bir Amerikan başkanı şimdiye kadar bundan daha büyük bir ihanette bulunmamıştı" dedi.

Cheney, Trump'ın geçen hafta Kongre'ye saldırının fitilini ateşlediğini söyledi. New York eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi John Katko ise azil sürecine destek vereceğini açıklayan ilk Cumhuriyetçi Partili'ydi. Eski federal savcı olan Katko, bu kararı kolay almadığını söyledi. Katko, açıklamasında, "Amerikan Başkanını bu saldırıyı herhangi bir sonucuna katlanmadan kışkırtmasına izin vermek, demokrasimizin geleceğine yönelik doğrudan bir tehdittir. Atıl kalamazdım" dedi. Azil sürecine destek vereceklerini açıklayan diğer üç Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi ise Illinois eyaletinden Adam Kinzinger, Michigan eyaletinden Fred Upton ve Washington eyaletinden Jaime Herrera Beutler. Azil gerekçesinin Senato'ya iletilmesi Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra azil gerekçelerinin Senato'ya ne zaman iletileceğine karar verecek. Mevcut takvime göre Senato'nun 19 Ocak'a yani Biden'ın yemin töreninin düzenleneceği 20 Ocak'tan bir gün öncesine kadar toplanmayacağı öngörülüyor.

Kimi Demokrat Partililer, Pelosi'nin, Biden'ın görevine azil meselesinin gölgesinde başlamasını engellemek amacıyla azil gerekçelerini Senato'ya göndermek için bekleyeceği görüşünde. Ancak çok sayıda Demokrat, Pelosi'ye, gerekçeleri bir an önce Senato'ya göndermesi çağrısı yapıyor. Biden başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Senato Çoğunluk Lideri görevine başlayacak olan Demokrat Partili Chuck Schumer, Salı günü meslektaşlarına gönderdiği mektubunda, Senato'nun bir yandan Biden'ın kabinesine aday gösterdiği isimlerin onay oturumlarını düzenler ve Corona yardım paketini onaylama sürecini yürütürken diğer yandan azil davasını görebileceğinin işaretini verdi. Senato'daki azil duruşması görevden ayrıldıktan sonra yapılsa bile suçlu bulunması durumunda Trump, bir daha başkanlık yarışına katılmaktan men edilecek. Biden, Kongre baskınına katılanlara ilişkin açıklamasında "İsyana katılan, insanların hayatını tehdit eden, kamu malına zarar veren ve büyük hasara yol açan bu kişilerin hesap vermesine çok ciddi şekilde odaklanması, kritik önem taşıyor" şeklinde konuştu.