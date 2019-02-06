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Trump’ın Irak Yorumlarına Sistani de Tepki Gösterdi

06.02.2019 19:36 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın, ABD askerlerinin İran’a karşı Irak’ta kalması gerektiği yönündeki sözlerine Şii lider Ayetullah Ali El Sistani tepki gösterdi ve “Irak herhangi bir ülkeye zarar verilmesinde kullanılacak bir atış rampası değildir” dedi

Trump’ın Irak Yorumlarına Sistani de Tepki Gösterdi

Başkan Donald Trump’ın, ABD askerlerinin İran’a karşı Irak’ta kalması gerektiği yönündeki sözlerine Iraklı siyasetçi ve din adamlarından gelen tepkiler artıyor. Şii lider Ayetullah Ali El Sistani de Trump’ın sözlerini eleştirdi.

Şii lider El Sistani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada tüm komşu ülkelerle karşılıklı çıkar çerçevesinde “iyi ve dengeli ilişkiler” içinde olmayı ve birbirlerinin içişlerine karışmamayı hedeflediklerini belirtti. Necef’te Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert’le görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunan El Sistani, “Irak herhangi bir ülkeye zarar verilmesinde kullanılacak bir atış rampası olmayı reddediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump Pazar günü Amerikan televizyon kanalı CBS’te yayınlanan bir röportajında “Bu harika üssü inşa edebilmek için bir servet harcadık. Bu yüzden de elimizde tutmamız gerekiyor. Bunu istememin nedenlerinden biri de İran’ı biraz takip ediyor olabilmek. Çünkü İran gerçek bir sorun” şeklinde konuşmuştu.

Trump’ın Irak’taki El Esad Hava Üssü’yle ilgili bu yorumu Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı dahil olmak üzere birçok siyasetçiyi öfkelendirdi, İran destekli grupların da tepkilerine yol açtı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Trump’ın İran’ı, Irak toprakları üzerinden gözetlemek için kendilerinden izin almadığını söyleyerek, mevcut anayasanın Irak’ın komşu ülkelerin çıkar ve güvenliğini tehdit etmek için bir üs olarak kullanılmasını yasakladığına da vurgu yaptı. Salih, Trump’a seslenerek, “Bizi kendi sorunlarınızla yük altında bırakmayın” mesajını verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi de Salı günü haftalık basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdülmehdi öncelikle Trump’a Irak’ta ABD üssü olmadığı yönünde bir hatırlatma yaptı ve Başkan Trump’tan sözlerini geri almasını talep etti.

Trump 2018 yılı Aralık ayında Irak’ın batısındaki El Esad Hava Üssü’nü ziyaret ederek Amerikan askerleriyle biraraya gelmişti. IŞİD’e karşı mücadele için bölgede bulunan Amerikan askerlerinin konuşlandığı El Esad Hava Üssü, Irak’a ait bir üs.

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