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"Trump'ın İran ile mücadelede askeri bir stratejisi yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe: "ABD Başkanı yumuşamayı gündemine almış durumda. ABD ve İran arasında askeri bir söylemin oluşmasına engel olmak istiyor. Çünkü Trump'ın İran ile mücadelede askeri bir stratejisi yok"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mücadele için askeri bir stratejisinin olmadığını söyledi.

Felahetpişe, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısını değerlendirdi.

ABD yönetiminin İran'a karşı son yaptırım kartlarını oynadığını belirten Felahetpişe, Trump'ın işinin ekonomi olduğunu ve yaptırımlarla İran'ı müzakere masasına oturtabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın İran ile ABD arasında askeri bir söylemin oluşmasından sakınmaya çalıştığına dikkati çeken Felahetpişe, "ABD Başkanı yumuşamayı gündemine almış durumda. ABD ve İran arasında askeri bir söylemin oluşmasına engel olmak istiyor. Çünkü esasen İran ile mücadelede askeri bir stratejisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun bölgeye gönderilmesinin Trump ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında kararlaştırılan bir husus olduğunu dile getiren Felahetpişe, bu adımın ardından yumuşama politikasının devreye sokulduğunu kaydetti.

ABD'nin İran'ın nükleer bombaya sahip olmaması için müzakere etmek istediğini ve Trump'ın nükleer anlaşmanın değiştirilmesinin peşinde olduğunu aktaran Felahetpişe, "İran müzakere için şart koyabilir. Çünkü bir büyük bir devletiz ve büyük devletler büyük kararlar alabilir." görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısının ardından Beyaz Saray, Tahran'ın Trump'a doğrudan ulaşabilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere bir telefon numarası iletmişti.

- İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurma kararı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, çarşamba günü yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmanın taraflarına petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 60 gün süre tanımıştı.

Ruhani, aksi halde uranyum zenginleştirme seviyesini artırmak dahil nükleer faaliyetlerini yeniden başlatacağını duyurmuştu.

- Avrupa İran'ın kararına karşı çıkarken Çin ve Rusya destek verdi

İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya, İngiltere ve AB, İran'ın kararına karşı yaptıkları ortak açıklamada, her türlü "ültimatomu" reddettiklerini belirterek Tahran'a sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapmıştı.

Anlaşmanın diğer tarafları Rusya ve Çin ise İran'ın anlaşmanın maddelerini 2015'ten beri uyguladığını vurgulayarak, atılan adımdan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

ABD yönetimi, Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Felahetpişe İRAN Tahran

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