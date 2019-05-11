"Trump'ın İran ile mücadelede askeri bir stratejisi yok"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile mücadele için askeri bir stratejisinin olmadığını söyledi.

Felahetpişe, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısını değerlendirdi.

ABD yönetiminin İran'a karşı son yaptırım kartlarını oynadığını belirten Felahetpişe, Trump'ın işinin ekonomi olduğunu ve yaptırımlarla İran'ı müzakere masasına oturtabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın İran ile ABD arasında askeri bir söylemin oluşmasından sakınmaya çalıştığına dikkati çeken Felahetpişe, "ABD Başkanı yumuşamayı gündemine almış durumda. ABD ve İran arasında askeri bir söylemin oluşmasına engel olmak istiyor. Çünkü esasen İran ile mücadelede askeri bir stratejisi yok." değerlendirmesinde bulundu.

USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun bölgeye gönderilmesinin Trump ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton arasında kararlaştırılan bir husus olduğunu dile getiren Felahetpişe, bu adımın ardından yumuşama politikasının devreye sokulduğunu kaydetti.