Trump'ın İran Kararına Avrupa'dan Tepki

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil nükleer programlarına yönelik yaptırım muafiyetlerini kaldırma kararına tepki gösterdi.

Üç Avrupa ülkesinin liderleri ortak yayınladıkları tepki mesajında, ABD’nin bu kararından “derin bir üzüntü duyduklarını” aktardı.

Trump yönetiminin İran’ın nükleer programıyla ilgili 2015 yılında imzalanan uluslararası anlaşmadan geri çekilmesine karşın İran’ın sivil nükleer programına getirilen yaptırım muafiyetleri devrede bırakılmaya devam etmişti. Ancak hafta ortasında ABD yönetiminden yapılan açıklamada, bu istisnaların da kaldırılacağı ifade edildi.

Söz konusu muafiyetler çerçevesinde Rus, Çin ve Avrupalı firmalar İran’ın ağır su reaktörü Arak’ın sivil amaçlarda kullanılması yönünde çalışmalar yürütüyordu.

