Trump’ın İran Politikası Tartışılıyor

İran’ın Kudüs Güçleri’nin eski komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta Amerikan hava operasyonunda öldürülmesinin üzerinden 2 hafta geçti ancak Amerika’da konuyla ilgili tartışmalar bitmedi.

Kongre’deki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler Süleymani operasyonuyla ilgili olarak kendilerine tatmin edici bilgi verilmediğini söylüyor. Trump, dört Amerikan Büyükelçiliği’ne saldırı planından bahsediyor ancak bu iddia da kendi yönetiminden bazı isimler tarafından doğrulanmış değil. Bazı uzmanlarsa Başkan Trump’ın İran politikasının siyasi amaçlı olduğuna ve azil sürecine dikkat çekiyor.

Ortadoğu’da bir savaş ihtimali İran’ın Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu üslere yaptığı füze saldırılarında can kaybı olmamasıyla şimdilik atladılmış görünüyor.

Ancak olayla ilgili tartışmalar bitmedi. Amerika’da bu operasyonun nedeniyle ilgili tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Kongre’deki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler bu konudaki güvenlik brifinginden tatmin olmadıklarını kaydediyor.