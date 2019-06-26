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Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 21:58 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasiteleri yok" - "Biz savaş veya çatışma istemiyoruz. Başkan Trump, 18'inci yüzyılda yaşamadığımızı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre savaş tehditlerinin yasa dışı olduğunu hatırlamalıdır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık "ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, başkent Tahran'da CNN muhabirinin sorusu üzerine ABD Başkanı Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidini değerlendirdi.

Trump'ın İran hakkında "kesinlikle yanıldığını" söyleyen Zarif, "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasiteleri yok." diye konuştu.

İran'ın herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Zarif, "Buna karşın biz savaş veya çatışma istemiyoruz. Başkan Trump, 18'inci yüzyılda yaşamadığımızı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre savaş tehditlerinin yasa dışı olduğunu hatırlamalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin son haftalardaki eylemlerinin "provokatif" olduğunu kaydeden Zarif, özellikle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yaptırım kararını tüm İran ulusuna yönelik hakaret kabul ettiklerini vurguladı.

Zarif, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurma kararına ilişkin ise, "İran nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 numaralı kararında garanti altına alınmış haklarını kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir." tehdidini savurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Trump Zarif

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