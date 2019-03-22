Trump'ın IŞİD Zaferi Açıklamalarının Kronolojisi

Başkan Donald Trump yönetimi bugün IŞİD’in Suriye’de elinde tuttuğu topraklardan tamamen çıkarıldığını açıkladı. Terör örgütüne karşı savaşta önemli bir kilometretaşı niteliğindeki bu açıklamanın aslında aylar öncesine uzanan süreçte de Trump birçok kez “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmıştı.

Başkan Trump, 2018 yılı sonunda yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını, Amerika'nın Suriye'de daha fazla asker konuşlandırması için artık bir gerekçe kalmadığını, bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti.

Bu açıklama, dönemin Savunma Bakanı James Mattis'in istifasına yol açmıştı. Mattis, Amerika'nın Suriye'den çekilmesi için henüz erken olduğunu düşünüyordu.

Trump, IŞİD'in mağlup olduğu açıklamasını yaptığı zamandan bu yana geçen süre zarfında terör örgütünün kökünün kazınıp kazınmadığı konusunda çelişkili açıklamalarda bulundu. Başkan, bazen tam zaferin birkaç saat ya da gün içinde ilan edileceğini tahmin ettiğini söyledi, bazen de IŞİD tehdidinin ortadan kaldırıldığı iddiasını ısrarla yineledi.