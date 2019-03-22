Trump'ın IŞİD Zaferi Açıklamalarının Kronolojisi

Başkan Donald Trump yönetimi bugün IŞİD’in Suriye’de elinde tuttuğu topraklardan tamamen çıkarıldığını açıkladı. Terör örgütüne karşı savaşta önemli bir kilometretaşı niteliğindeki bu açıklamanın aslında aylar öncesine uzanan süreçte de Trump birçok kez “IŞİD’e karşı zafer” açıklamaları yapmıştı.
Başkan Trump, 2018 yılı sonunda yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını, Amerika'nın Suriye'de daha fazla asker konuşlandırması için artık bir gerekçe kalmadığını, bu nedenle Suriye'de bulunan Amerikan askerlerinin hemen hemen tamamını geri çekeceğini ilan etmişti.
Bu açıklama, dönemin Savunma Bakanı James Mattis'in istifasına yol açmıştı. Mattis, Amerika'nın Suriye'den çekilmesi için henüz erken olduğunu düşünüyordu.
Trump, IŞİD'in mağlup olduğu açıklamasını yaptığı zamandan bu yana geçen süre zarfında terör örgütünün kökünün kazınıp kazınmadığı konusunda çelişkili açıklamalarda bulundu. Başkan, bazen tam zaferin birkaç saat ya da gün içinde ilan edileceğini tahmin ettiğini söyledi, bazen de IŞİD tehdidinin ortadan kaldırıldığı iddiasını ısrarla yineledi.
İşte Trump'ın IŞİD'in mağlup edilmesine ilişkin yaptığı açıklamaların kronolojik sırası:
19 Aralık 2018: Trump, Beyaz Saray tarafından yayınlanan bir video kaydında, Amerika'nın Suriye'deki askerlerinin çoğunu neden çektiğine ilişkin olarak, ”IŞİD'e karşı zafer kazandık” ifadesini kullandı.
22 Aralık 2018: Trump, paylaştığı Twitter mesajında, ”IŞİD büyük çoğunlukla yenilgiye uğratıldı. Türkiye dahil bölgedeki diğer ülkeler IŞİD kalıntılarıyla rahatlıkla başa çıkabilir” dedi.
16 Ocak 2019: Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada, ”Halifelik çöktü, IŞİD yenilgiye uğratıldı,” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın yapıldığı gün erken saatlerde IŞİD mensubu bir intihar bombacısının Suriye'de düzenlediği saldırıda dört Amerikalı hayatını kaybetmişti.
30 Ocak 2019: Trump, paylaştığı Twitter mesajında, Suriye'de elde edilen ”olağanüstü kazanımlar”dan bahsetti ve ”IŞİD halifeliği yakında yok edilecek” dedi.
1 Şubat 2019: Trump bir kez daha, ”Halifeliğin yüzde 100'ünü yakında yok etmiş olacağız,” ifadesini kullandı.
3 Şubat 2019: Trump, CBS News'a yaptığı açıklamada, ”Çok uzak olmayan bir gelecekte halifeliğin yüzde 100'ünün
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